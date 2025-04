Governo de RO realiza lançamento do início da colheita do cacau em Buritis

O governo de Rondônia promove, neste sábado (12), às 9h, o “Lançamento do Início da Colheita do Cacau”. O evento acontece em Buritis, na propriedade do cacauicultor Mauro Celso Tauffer, produtor que ficou em 2º lugar na categoria Mistura e 3º lugar na categoria Varietal do Concurso Nacional do Cacau Especial 2024.

Realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri),Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO),Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e diversas instituições públicas e privadas voltadas à cadeia produtiva do cacau, o evento marca um importante momento para a agricultura do estado, celebrando o fortalecimento de uma das culturas com maior potencial de crescimento e geração de renda para os produtores rondonienses. Em 2024, foram produzidas mais de 8 mil toneladas de cacau por mais de 3 mil cacauicultores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a relevância do setor para a economia estadual, e o compromisso do governo com os produtores rurais. “O cacau tem se consolidado como uma das grandes forças da nossa agricultura. O início da colheita representa o reconhecimento do trabalho dos produtores e da eficiência das políticas públicas voltadas para o segmento. Vamos continuar investindo para que Rondônia se torne, ainda mais, referência nacional na produção de cacau.”

O “Lançamento do Início da Colheita do Cacau” é uma oportunidade de reunir produtores, autoridades, técnicos e parceiros do setor para celebrar os avanços e discutir novas estratégias de desenvolvimento para a cultura do cacau em Rondônia.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, o evento simboliza o progresso de uma cadeia que tem recebido investimentos estratégicos e apoio técnico do governo estadual. “O cacau é uma cultura promissora, que agrega valor e contribui para a diversificação da matriz produtiva. O apoio técnico da Seagri e as parcerias com instituições de pesquisa têm sido fundamentais para alcançar a qualidade e produtividade que o mercado exige”, explicou.

O “Lançamento do Início da Colheita do Cacau” é realizado em parceria com entidades como Seagri, Emater, Idaron, Câmara Setorial do Cacau, Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), Escola do Chocolate do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia (Cacauron), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),Universidade Federal de Rondônia (Unir), Centro de Estudos da Cultura do Meio Ambiente da Amazônia (Rioterra), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Cooperativa dos Produtores de Cacau do Estado de Rondônia (Coopcar).

