Com foco na qualidade e eficiência dos serviços, Detran-RO realiza capacitação de chefes das Ciretrans e Postos Avançados

Como estratégia para fortalecer a gestão e aprimorar a qualidade dos serviços ofertados à população, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou, nos dias 7, 8 e 9 de abril, uma capacitação para chefes das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados (PA), denominada “Encontro dos Chefes”. A iniciativa aconteceu em Porto Velho, e reuniu 72 chefes de unidades. O Detran-RO possui chefe de Ciretrans nos 52 municípios e chefe de PA nos 20 distritos, peças fundamentais para que o trabalho da Autarquia tenha êxito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação dos gestores é essencial para a implementação das melhorias nos serviços ofertados pelo Departamento, consolidando uma cultura organizacional baseada na excelência, inovação e compromisso com o serviço público.

A proposta do “Encontro dos Chefes” contempla um programa abrangente, que combina conhecimento técnico, desenvolvimento de competências gerenciais e integração entre os participantes, garantindo um alinhamento efetivo com os objetivos institucionais do Detran-RO. A programação contou com palestras, com os temas:

Liderança e Gestão de Pessoas;

Gestão de Processos e Mapeamento;

Modernização de Processo;

Qualidade no Atendimento ao Público e Satisfação do Cliente; e

Era Digital – Canais e Ferramentas Digitais.

AVALIAÇÃO

Dinâmica de grupo destacou conhecimento técnico e desenvolvimento de competências gerenciais

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, avalia que, “a capacitação dos chefes das Ciretrans e Postos Avançados garante, além da troca de experiências, a construção de soluções inovadoras para os desafios enfrentados, promovendo maior eficiência administrativa e melhorias no atendimento ao cidadão.”

O chefe da Ciretran de Vilhena, Gustavo Ozeika, considerou positiva a capacitação, e destacou que o encontro proporcionou um valioso intercâmbio de conhecimentos sobre as diferentes diretorias e suas atribuições, além de ter estimulado a troca de experiências e o compartilhamento de soluções. Ozeika enfatizou que, “o objetivo primordial da Ciretran é prestar o melhor atendimento para a população rondoniense.”

A coordenadora do Núcleo de Ciretrans e Postos Avançados (Nucipav), Joicilene Lima, explicou que, “a utilização de metodologias dinâmicas e interativas contribuiu para a absorção do conteúdo de forma prática e aplicada à realidade do órgão. Espera-se que os conhecimentos adquiridos durante a capacitação sejam replicados e aplicados nas unidades, impactando positivamente a gestão dos serviços, e fortalecendo a missão do Detran-RO em oferecer um trânsito mais seguro e eficiente.”

O QUE SÃO CIRETRANS?

Estruturas de atendimento que prestam serviços ao cidadão, as Ciretrans estão presentes em todos os municípios, tendo como finalidade planejar, coordenar, fiscalizar, controlar e executar a política de trânsito, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito no âmbito do estado de Rondônia.

