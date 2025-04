Orientações técnicas são realizadas pelo governo de RO em municípios participantes do projeto de reflorestamento

Com o objetivo de avaliar o funcionamento dos viveiros municipais, orientar os servidores locais e propor melhorias nas estruturas físicas e operacionais de cada unidade, o governo de Rondônia está realizando uma série de vistorias técnicas nos 34 municípios participantes do projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”. De iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o trabalho está ocorrendo durante todo o mês de abril, e é conduzido por técnicos do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Ji-Paraná. O trabalho é conduzido pelo Erga de Ji-Paraná

O projeto, que é dirigido pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), conta com a parceria da Sedam e das secretarias municipais de meio ambiente e agricultura, além de outros órgãos parceiros. A iniciativa fortalece a produção de essências florestais para ações de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, arborização urbana e educação ambiental. A proposta também estimula a criação de uma cultura de sustentabilidade e preservação dos recursos naturais nos municípios rondonienses.

Durante as vistorias, as equipes técnicas da Sedam avaliam itens como a organização dos viveiros, qualidade das mudas produzidas, existência de sistemas de supervisão, quantidade de pessoal envolvido, as espécies cultivadas, capacidade produtiva e o destino final das mudas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do projeto ao estado, enfatizando sua relevância para preservação ambiental. “O projeto é uma iniciativa essencial para o estado de Rondônia, pois fortalece a produção de essências florestais, e contribui diretamente à recuperação de áreas degradadas e preservação dos nossos recursos naturais. Com ações como essa, seguimos trabalhando para promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental em Rondônia.”

Para o gerente regional de gestão ambiental, Hermerson Alvarenga, este trabalho se faz importante para o reflorestamento de todo o estado. “Essas visitas são fundamentais para garantir que o projeto cumpra sua função de forma efetividade. Estamos atentos às realidades locais, buscando soluções conjuntas que promovam resultados mais consistentes na produção de mudas e recomposição florestal de Rondônia”, destacou.

A iniciativa fortalece o reflorestamento no estado de Rondônia

Segundo o técnico em agropecuária, Felipe Miranda Vargas, as vistorias seguem até o final deste mês. “As vistorias continuam até o final de abril e devem resultar em um relatório técnico com o panorama atualizado da produção de mudas no estado, que subsidiará o planejamento das próximas ações da Sedam junto aos municípios. A Secretaria também tem incentivado os municípios a desenvolverem relatórios anuais padronizados com dados de produção, destinação de mudanças, ações educativas e demandas futuras”, enfatizou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, disse que o projeto é uma das principais estratégias de recuperação ambiental em Rondônia. “Ao integrar esforços do Poder Judiciário, do Executivo estadual e dos municípios; a iniciativa contribui diretamente com metas de mitigação das mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e desenvolvimento socioambiental das comunidades envolvidas. As vistorias técnicas que estamos realizando neste mês nos permitem ouvir os municípios, identificar gargalos e oferecer orientações que aprimoram, ainda mais esse trabalho tão importante. É por meio da cooperação entre instituições que alcançaram resultados reais e duradouros para o nosso meio ambiente”, afirmou.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Arquivo Sedam

Secom - Governo de Rondônia