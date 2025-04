Serviços de emergência 190 e 193 são disponibilizados pelo governo de RO através das redes sociais

Rondônia acaba de alcançar um marco inédito no Brasil; a partir de agora, os serviços de emergência da Polícia Militar do Estado de Rondônia (190) e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (193) podem ser acionados também pelas redes sociais. O sistema já está em pleno funcionamento e busca modernizar o atendimento à população, além de garantir a continuidade dos serviços mesmo em casos de falhas na telefonia fixa.

Com a centralização das chamadas em duas grandes centrais, uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná, além das unidades do Corpo de Bombeiros, conforme a distribuição por municípios, a medida visa ampliar as opções de contato dos cidadãos com as forças de segurança.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do estado com a inovação e a segurança pública. “Estamos investindo em tecnologia para salvar vidas. Essa nova forma de comunicação, pelas redes sociais, coloca Rondônia na vanguarda do atendimento emergencial no Brasil. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo da população, garantindo respostas rápidas em qualquer situação”, ressaltou.

COMO ACIONAR OS SERVIÇOS

TELEGRAM

Acesse o link: https://t.me/EMERGENCIA_RO_Bot . Você será direcionado ao Serviço de Emergência – 190/193 da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). Siga as instruções na conversa para registrar sua ocorrência.

FACEBOOK

Acesse a página da Sesdec: SESDEC Facebook Clique na opção “Fale conosco”. No bate-papo, informe que deseja falar com o serviço de emergência. Selecione a opção “SESDEC 190/193”. Você será direcionado ao sistema da SESDEC para registro da ocorrência.

INSTAGRAM

Acesse o perfil da Sesdec: SESDEC Instagram Selecione a opção “Mensagem”. No bate-papo, digite “190” ou “193”. Escolha a opção “Sim”. Você será direcionado ao sistema da Sesdec para registro da ocorrência.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Felipe Bernardo Vital, também comemorou a novidade. “Com essa inovação, estamos garantindo mais resiliência aos nossos serviços de emergência. Em momentos críticos, quando as linhas telefônicas podem falhar, as redes sociais surgem como um canal seguro e eficiente para a população acionar socorro”, afirmou.

É importante destacar que a população pode continuar acionando normalmente os telefones 190 e 193. Além dessa novidade, o cidadão também pode recorrer ao aplicativo Cidadão RO e ao site da Polícia Militar de Rondônia para solicitar os serviços de emergência, ampliando ainda mais as opções de contato com as forças de segurança.

