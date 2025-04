Gestores alinham etapas do SUS para reforçar eficiência e regionalização da saúde em Rondônia

Com o objetivo de fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em Rondônia, o governo convocou diretores, subdiretores, coordenadores e gerentes das unidades de saúde para uma reunião de alinhamento sobre a revisão doPlano Estadual de Saúde (PES) 2024-2027, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), na terça-feira (8), em Porto Velho. O encontro teve como finalidade garantir que todas as áreas da saúde pública estejam alinhadas quanto às diretrizes, etapas e responsabilidades do processo, que visa adequar as políticas públicas às reais necessidades da população. A revisão do PES é estratégica para definir prioridades, otimizar recursos e assegurar que a atenção à saúde seja mais eficiente, integrada e equitativa em todo o estado.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa representa um marco no planejamento estratégico da saúde, com foco em eficiência, regionalização e cuidado humanizado. “A revisão do Plano Estadual de Saúde reforça o compromisso do governo do estado com políticas públicas que atendam a quem mais precisa”, salientou.

A revisão doPlano Estadual de Saúde (PES) 2024-2027é um processo que visa aprimorar a organização e execução do SUS no estado de Rondônia, assegurando que as ações e políticas públicas estejam alinhadas às necessidades da população. O Plano funciona como um guia estratégico aos próximos anos e possui respaldo legal, estando fundamentado na Constituição Federal, Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) e na Lei Complementar nº 141/2012 , que garantem sua legitimidade e direcionamento dentro do sistema público de saúde.

ATUALIZAÇÃO E PRIORIDADES

Atualização do Plano reforça justiça no acesso, atenção integral e gestão eficiente no SUS

O coordenador do Núcleo de Planejamento em Saúde NPS/SDAOR), Paulo Roberto Cavalcante, ressalta que a iniciativa tem como propósito atualizar o Plano diante de novas prioridades, e otimizar a utilização dos recursos públicos por meio de investimentos mais assertivos.

“Estamos criando políticas públicas que fortalecem os princípios que regem o SUS, como a equidade, assegurando justiça no acesso; a integralidade, com atenção completa à saúde; e eficiência, promovendo uma gestão cada vez mais eficaz e comprometida com resultados”, salientou Paulo Roberto.

AÇÃO INTEGRADA

O coordenador explicou que, a reunião foi realizada com todos os responsáveis de unidades de saúde do estado, como diretores, subdiretores, coordenadores e gerentes, para alinhamento dos envolvidos acerca da importância do PES, com explicações das etapas e responsabilidades, e apresentação dos cronogramas, de forma que os relatórios sejam entregues dentro do prazo e com dados consistentes, favorecendo uma gestão ainda mais eficiente.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, essa iniciativa da Sesau é uma ação técnica e estratégica que visa garantir que a saúde pública do estado funcione melhor, e seja aplicada com base nas necessidades da população. “A participação dos gestores nessa revisão é uma ação do estado que garante a construção de um sistema de saúde mais integrado, humano e resolutivo. Esse alinhamento é o primeiro passo para garantir ações que cheguem com eficácia em todas as regiões do estado”, pontuou.

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Arquivo Sesau

Secom - Governo de Rondônia