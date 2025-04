Obras do PAC realizadas pelo governo de RO avançam em Ji-Paraná, melhorando infraestrutura e qualidade de vida da população

Equipes do DER-RO trabalham em obras do PAC em Ji-Paraná, com fechamento de valas e aplicação de massa asfáltica

Ogoverno de Rondônia está realizando importantes obras em Ji-Paraná, na região Central do estado, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com execução do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), os trabalhos se concentram no fechamento de valas e aplicação de massa asfáltica, garantindo a recuperação do pavimento nas vias onde foram realizadas intervenções de saneamento básico. A ação representa um passo decisivo na reestruturação urbana do município, com foco em oferecer mais segurança, trafegabilidade e qualidade de vida para moradores da região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essas obras são fundamentais para garantir que os investimentos em saneamento básico venham acompanhados da devida recuperação das vias públicas, devolvendo a dignidade e o conforto aos moradores.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, Eder André Fernandes, as equipes atuam em ritmo acelerado para concluir os serviços. “Estamos mobilizados para atender a demanda gerada pelas obras de saneamento. Onde há vala aberta, o DER entra com o fechamento, nivelamento e aplicação de massa asfáltica, restabelecendo o fluxo normal de veículos e pedestres, são aproximadamente 375 quilômetros que irão receber a obra de saneamento básico, desse total, 241 quilômetros já estão concluídos”, explicou.

Morador de Ji-Paraná elogia obras do PAC

“Estamos em ritmo acelerado nas obras de recomposição asfáltica do PAC, uma força-tarefa está em andamento, para dar uma resposta rápida à população que, tanto necessita do saneamento e asfalto recuperado”, afirmou Lucas Albuquerque, coordenador das Usinas de Asfalto do DER-RO.

Moradores da região já percebem a diferença. “Essa obra está trazendo mais qualidade de vida, saúde, o mal cheiro que tinha aqui na rua acabou, eu moro na rua Antônio Lazaro, Bairro Jardim dos Migrantes há quase 30 anos. Estou muito feliz com toda essa movimentação do pessoal do DER trabalhando, para deixar as ruas da cidade com outro visual”, destacou Vicente Choma, morador.

As ações fazem parte do engajamento do governo de Rondônia em garantir que os benefícios do PAC cheguem de forma completa às comunidades, unindo infraestrutura urbana e bem-estar social.

Fonte

Texto: Antonia Lima

Fotos: George Henrique

Secom - Governo de Rondônia