Formação do “ProAlfa Rondônia” capacita profissionais de escolas municipais e estaduais em Porto Velho

As formações do “ProAlfa” têm sido um dos pilares da Seduc para melhorar os índices de aprendizagem nos anos iniciais

Entre os dias 8 e 11 de abril, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de Rondônia realiza formações continuadas para professores, supervisores e gestores dos anos iniciais do ensino fundamental, com foco na alfabetização e no fortalecimento da educação básica. A ação faz parte doPrograma de Alfabetização do Estado de Rondônia (ProAlfa)e acontece na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Branco, em Porto Velho, das 8h às 17h.

Durante os quatro dias de evento, cerca de 200 profissionais da educação participam das atividades, sendo:

Professores e supervisores do 4º ano, nos dias 8 e 9 (terça e quarta-feira);

Professores do 5º ano, nos dias 10 e 11 (quinta e sexta-feira).

A formação envolve tanto profissionais da rede estadual quanto da rede municipal de ensino.

AÇÃO INTEGRADA

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidencia a importância do Programa para a educação. “O ProAlfa é um avanço fundamental para garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa e recebam todo o suporte necessário nos anos seguintes. Estamos atuando de forma integrada com os municípios para fortalecer os resultados educacionais.”

A gerente de Apoio à Política de Alfabetização, Elzanir Silva, também ressaltou o impacto da iniciativa: “Esses momentos são fundamentais para fortalecer o vínculo entre estado e municípios. A participação ativa dos profissionais e o comprometimento das redes de ensino demonstram que estamos no caminho certo para transformar a alfabetização em Rondônia.”

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA

As formações do ProAlfa têm sido um dos pilares da Seduc para melhorar os índices de aprendizagem nos anos iniciais, promovendo capacitação contínua e integração entre os educadores das diferentes esferas da rede pública.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia