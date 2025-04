Governo de RO realiza programa de educação ambiental em Alvorada do Oeste

Palestra interativa com estudantes do ensino médio marca o início da programação em Alvorada do Oeste

Com o intuito de sensibilizar estudantes sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e promover o engajamento da comunidade escolar na busca por soluções sustentáveis, o governo de Rondônia está executando, ao longo desta semana, um programa de educação ambiental no município de Alvorada do Oeste. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam), através do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Ji-Paraná, com apoio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), com foco principal em promover a conscientização sobre temas ambientais urgentes, como a crise hídrica, as mudanças climáticas e as queimadas.

As atividades foram iniciadas nesta segunda-feira, 7, e seguem até sexta-feira, 11, contemplando alunos do ensino fundamental, ensino médio e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de diferentes instituições da rede pública de ensino. A programação está sendo realizada em aproximadamente 10 escolas da rede pública municipal e estadual, com expectativa de atingir cerca de 500 estudantes. Durante uma semana, estão sendo realizadas palestras, rodas de conversa e atividades lúdicas que estimulam o debate e a reflexão sobre os desafios ambientais enfrentados atualmente pelo estado de Rondônia e por todo o planeta.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da ação voltada para a preservação do ambiente. “Estamos diante de tempos desafiadores, onde as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais e os impactos das ações humanas exigem respostas urgentes e conscientes. Acreditamos que a educação ambiental é uma ferramenta essencial para transformar realidades e formar cidadãos comprometidos com o futuro do nosso planeta”, afirmou.

QUEIMADAS ILEGAIS

De acordo com o gerente do Erga de Ji-Paraná, Hermerson Alvarenga, a proposta é fomentar o protagonismo estudantil na preservação dos recursos naturais e no combate às práticas prejudiciais, como o desmatamento e as queimadas ilegais. “Essa ação também visa promover a importância do uso racional da água e do cuidado com os recursos hídricos, especialmente diante dos períodos de estiagem cada vez mais severos registrados. A expectativa é que, ao final da semana, os estudantes se tornem multiplicadores dessas informações, levando o aprendizado para suas famílias e comunidades”, destacou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a educação ambiental é uma ferramenta essencial à construção de uma sociedade mais comprometida com o desenvolvimento sustentável. “Esta semana de atividades é uma oportunidade única para despertar o olhar crítico das novas gerações sobre temas ambientais urgentes, como a crise hídrica, as queimadas e mudanças climáticas. Ao promover rodas de conversa, palestras e atividades lúdicas, buscamos informar e ao mesmo tempo envolver, mobilizar e formar multiplicadores de boas práticas ambientais em cada escola do município”, finalizou.

