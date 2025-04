Governo de RO entrega mais um CRAS construído com recursos de mais de R$ 1 milhão, em Porto Velho

Para garantir atendimento mais digno às pessoas ou famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), entregou nesta segunda-feira (7), o segundo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Porto Velho, como parte do projeto “Construção de CRAS em 27 municípios rondonienses”. Ao todo são três unidades a serem construídas na Capital, com recursos do convênio assinado com a prefeitura, no valor de R$ 1,200 milhão e contrapartida de R$ 264.490. A inauguração contou também com a presença de autoridades. A segunda unidade, denominada Betinho, está localizada na rua Vila Mariana, n° 9.968, Setor 35, Quadra 193, Bairro Mariana.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta que a nova estrutura garantirá atendimento mais qualificado à população da Capital, em especial da zona Leste, fortalecendo a assistência social no município. “A proteção social tem sido um dos focos da nossa gestão com o objetivo de fazer com que as famílias vulneráveis se sintam acolhidas pelo estado, por isso, temos investido na criação e implementação de programas socioassistenciais que garantem às famílias atendimento específico.”

A secretária Luana Rocha lembrou, que, logo em 2019 o governo estadual formalizou compromisso e assinou convênios, por meio da Seas, para a construção de CRAS com os municípios que aderiram à proposta, um total de 20, distribuídos pelos municípios de Rolim de Moura, Primavera de Rondônia, Colorado do Oeste, Cabixi, Alta Floresta do Oeste, Parecis, Costa Marques, Cerejeiras, Buritis, Vale do Paraíso, Machadinho do Oeste, Rio Crespo, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Cacoal, Cujubim, São Miguel do Guaporé, além de Porto Velho, com uma unidade já entregue no Bairro Jardim Santana, uma no Mariana e outra no Floresta, esta última em fase de construção.

“Estamos na reta final da entrega desses CRAS e para atingir nosso propósito de garantir atendimento mais qualificado a quem precisa das ações de governo, principalmente aquelas em situação vulnerável, que têm nos CRAS a porta de acesso aos programas socioassistenciais desenvolvidos pela Seas, comoMamãe Cheguei, com o incentivo ao pré-natal e entrega de kit enxoval para o bebê;Prato Fácil, que garante alimentação nutritiva a baixo custo; oVencer, com a capacitação profissional;Meu Sonho, que está com inscrição aberta para garantir a conquista da casa própria com o auxílio de até R$ 30 mil para a entrada no ato da compra; entre outros programas e ações que impactam positivamente na vida de cada beneficiário”, pontuou Luana Rocha.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão

Secom - Governo de Rondônia