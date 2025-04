Encontro técnico reúne residentes e gerentes de usinas do DER-RO para fortalecer ações de infraestrutura em Rondônia

Coordenadores, residentes e gerentes das usinas de asfalto participaram do encontro técnico

Para o coordenador de Usinas de Asfalto, Lucas Albuquerque, o trabalho conjunto impacta diretamente na entrega final dos serviços. “Cada detalhe discutido nesse encontro reflete diretamente no dia a dia das obras. Estamos otimizando recursos, melhorando o planejamento e garantindo que o asfalto que chega nas ruas tenha a excelência que a população merece”, disse.

O governo de Rondônia segue investindo em infraestrutura com responsabilidade, e o DER-RO reforça seu compromisso de levar melhorias aos quatro cantos do estado, sempre com foco em qualidade, eficiência e transparência. Com ações planejadas e resultados concretos, o trabalho desenvolvido faz a diferença na vida das pessoas.

Fonte

Texto: George Henrique Silva Pinto

Fotos: George Henrique Silva Pinto

Secom - Governo de Rondônia