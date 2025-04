Com foco na alfabetização e fortalecimento da educação básica, são realizadas formações do ProAlfa Rondônia

Ao todo, 321 profissionais da educação participaram das atividades, que ocorreram nos municípios de São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Seringueiras

ASecretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou formações continuadas para professores, supervisores e gestores dos anos iniciais do ensino fundamental, nos municípios que integram o Bloco VI, entre os dias 31 de março e 2 de abril, A ação faz parte do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (ProAlfa), instituído pela Lei nº 5.735 de 22 de janeiro de 2024 e regulamentado pelo Decreto nº 29.785 de 6 de dezembro de 2024 . Ao todo, 321 profissionais da educação participaram das atividades, que ocorreram nos municípios de São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Seringueiras.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou acerca da ação que, “o ProAlfa é um avanço fundamental para garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa e recebam todo o suporte necessário nos anos seguintes. Estamos atuando de forma integrada com os municípios, a fim de fortalecer os resultados educacionais.”

O superintendente regional de Educação de São Francisco do Guaporé, José Maurício, destacou o envolvimento das equipes municipais e o impacto da formação. “Esses momentos são essenciais para fortalecer o vínculo entre estado e municípios. A participação ativa dos profissionais e o comprometimento das redes de ensino demonstram que estamos no caminho certo para transformar a alfabetização em Rondônia.”

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: José Maurício

Secom - Governo de Rondônia