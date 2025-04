Governo de RO forma novos sargentos e marca avanço na capacitação da Polícia Militar

Ogoverno do estado segue firme no compromisso de fortalecer a segurança pública e valorizar os profissionais da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO). Nesta terça-feira (1º), no Teatro Guaporé, em Porto Velho, foi realizada a primeira solenidade de formatura do Curso de Formação de Sargentos (CFS) 2024, evento que representa um avanço na capacitação e reconhecimento dos policiais militares.

O curso teve início em setembro do ano passado, e contou com um investimento superior a R$ 1 milhão. Foi realizado em duas modalidades: presencial, com duração de sete semanas, e ensino a distância (EAD), totalizando 910 horas de capacitação. As atividades foram conduzidas em polos de formação nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal.

INVESTIMENTOS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância da formação continuada para a segurança pública do estado. “A capacitação dos policiais militares é essencial para garantir um serviço de excelência à população. Nosso governo tem investido fortemente na segurança, e essa formatura representa o compromisso com a valorização dos profissionais e a proteção dos rondonienses.”

O coronel Raulino Ferreira foi agraciado com a Medalha Mérito de Ensino do Centro de Ensino da Polícia Militar de Rondônia

A formatura do CFS 2024 foi organizada em duas etapas. A primeira, realizada na Capital, contou com a participação de 74 formandos e familiares. A segunda acontece nesta quarta-feira (2), em Cacoal, reunindo 106 alunos. Ao todo, 181 policiais iniciaram a formação, sendo que 180 concluíram com êxito. Durante a cerimônia, o cabo Fábio Martins, falecido durante o curso, foi homenageado, tendo seu nome designado à turma. O coronel Raulino Ferreira também recebeu uma homenagem especial, sendo agraciado com a Medalha Mérito de Ensino do Centro de Ensino da Polícia Militar de Rondônia.

DEDICAÇÃO E PROFISSIONALISMO

O subcomandante-geral da PMRO, coronel Glauber Souto, enfatizou a dedicação dos formandos ao longo da jornada de capacitação. “Esse curso exigiu empenho e compromisso de cada um. Hoje, entregamos à sociedade sargentos ainda mais preparados para exercer suas funções com excelência e profissionalismo.”

Durante a formação, os alunos aprofundaram conhecimentos em temas essenciais como:

Cultura Jurídica;

Práticas Policiais; e

Técnicas de Funções Militares.

Em Porto Velho, participaram de treinamentos práticos de Armamento, Munição e Tiro Policial, aprimorando habilidades fundamentais para o desempenho da profissão.

Fonte

Texto: Suelen Viana

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia