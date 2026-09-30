Rafaella Carvalho da Cyrela se torna VP na Ademi-RJ

A diretora jurídica da Cyrela, Rafaella Carvalho, foi nomeada vice-presidente da nova Comissão da Mulher da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro (Ademi-RJ). A ação, liderada por Michelle Novaes, sócia da imobiliária Kaselle, nasce com o propósito de expandir a presença, a voz e o protagonismo feminino junto à entidade e nas discussões sobre os rumos do mercado imobiliário.

A nomeação reforça uma trajetória profissional construída entre o Direito, a gestão e o setor imobiliário. Rafaella integra o Departamento Jurídico da Cyrela há 11 anos e, antes de chegar à diretoria, atuou nas funções de gerente e gerente-geral do Jurídico na operação do Rio de Janeiro, acumulando também a gestão da área de Relacionamento com Clientes. Em 2017, assumiu a Diretoria Jurídica da companhia e atualmente integra a Diretoria Executiva da Cyrela.

Ao longo dessa trajetória, a executiva também ampliou sua participação em fóruns relevantes para a evolução do mercado. Rafaella atua nas Comissões de Direito Imobiliário e de Relações Internacionais da OAB-RJ, no Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e na Comissão de Inovação e Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim).

Sua formação combina diferentes perspectivas sobre Direito e gestão. Rafaella é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Relações Internacionais pela UniverCidade, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Direito Registral e Notarial pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec). Possui ainda MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral, com módulo internacional na Northwestern University – Kellogg School of Management.

"Recebo essa nomeação com muita responsabilidade e entusiasmo. O mercado imobiliário reúne mulheres extremamente qualificadas, que contribuem em diferentes frentes e têm um papel fundamental na evolução do setor. A criação da Comissão abre um espaço importante para ampliar essas vozes, estimular a troca de experiências e fortalecer novas lideranças. Queremos construir uma agenda que conecte profissionais, diferentes perspectivas e experiências e contribua para que cada vez mais mulheres participem das discussões e dos espaços de decisão do nosso mercado", afirma Rafaella Carvalho, diretora jurídica da Cyrela e vice-presidente da Comissão da Mulher da Ademi-RJ.

Liderança e representatividade no setor

A criação da Comissão da Mulher ocorre em um momento em que a Ademi-RJ busca ampliar a participação e o protagonismo feminino dentro da associação e nas discussões relacionadas ao desenvolvimento do mercado imobiliário.

Sob a presidência de Michelle Novaes e a vice-presidência de Rafaella Carvalho, a iniciativa pretende promover a troca de experiências entre profissionais do setor e estimular o surgimento de novas lideranças, criando um espaço permanente para fortalecer a participação feminina nas discussões da entidade.

Para Rafaella, a nova função também amplia uma atuação que já ultrapassa os limites da gestão jurídica corporativa e inclui sua participação em diferentes entidades ligadas ao Direito e ao mercado imobiliário.

"A diversidade de bagagens e perspectivas qualifica as discussões e contribui para decisões mais completas. A Comissão nasce como um espaço de construção conjunta, no qual podemos compartilhar experiências, aprender umas com as outras e, principalmente, contribuir para que mais profissionais tenham oportunidades de desenvolver suas trajetórias e ocupar posições de liderança no setor", completa Rafaella.

Além da criação da Comissão da Mulher, a Ademi-RJ anunciou o lançamento de um podcast mensal dedicado ao mercado imobiliário. A iniciativa terá como objetivo ampliar a visibilidade dos projetos e lançamentos das empresas associadas e criar mais um espaço para a discussão de temas relacionados ao setor.