Rondônia avança na saúde pública com redução das filas de espera e expansão de cirurgias e exames

Em um compromisso crescente com a saúde da população, o governo de Rondônia tem avançado na redução das filas de espera e no aumento do acesso a procedimentos médicos. Nos últimos três anos, a saúde pública alcançou a marca de quase 18 mil cirurgias eletivas. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) intensificou as ações para agilizar os atendimentos, e os números comprovam esse avanço: em 2024, o estado atingiu 8.113 cirurgias eletivas, superando os 3.799 procedimentos realizados em 2022 e os 4.763 de 2023.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta que, esse progresso foi viabilizado por meio de uma série de ações estratégicas, como contratações e parcerias com outras instituições, ampliando a oferta de procedimentos cirúrgicos. “Essas medidas são determinações de gestão, mediante as quais o estado tem conseguido não apenas reduzir a demanda reprimida, mas também garantir que mais rondonienses tenham acesso a cirurgias e exames, melhorando as condições de atendimento e promovendo o bem-estar da população.”

CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

Foram realizadas 17.129 cirurgias nos últimos três anos, sendo 8.113 apenas em 2024, um crescimento expressivo em relação aos 3.799 procedimentos de 2022 e aos 4.763 de 2023. As especialidades com maior volume de atendimentos incluem ortopedia, com 9.366 procedimentos, seguida por cirurgia geral (3.020), urologia (2.103) e pediatria (2.049).

Expansão na saúde garante mais cirurgias e exames em Rondônia

CONSULTAS E EXAMES

A Sesau viabilizou, somente em 2024, 651.389 atendimentos entre consultas e exames, distribuídos entre as macrorregiões de saúde e a Central Estadual de Regulação:

Macrorregião I: 149.989 atendimentos;

Macrorregião II: 114.630 atendimentos; e

Central Estadual de Regulação: 386.770 atendimentos.

A coordenadora de Regulação de Acesso ao Serviço de Saúde (Creg), Kênia Ribeiro Marinho, destaca que esses números refletem o fortalecimento das parcerias e a ampliação da oferta de serviços. “Os dados demonstram o impacto positivo das políticas adotadas pelo governo de Rondônia para expandir o acesso a cirurgias e exames.”

EXPANSÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS

A oftalmologia teve um reforço expressivo na oferta de serviços entre agosto e dezembro de 2024, com a contratualização de 69.420 procedimentos realizados por clínicas e hospitais parceiros. Já a ortopedia é a especialidade com maior volume de cirurgias no triênio (2022-2024), totalizando 9.366 procedimentos, o que representa mais da metade das cirurgias realizadas no período de três anos.

O titular da Sesau, Jefferson Rocha, ressalta que, o crescimento dos atendimentos na regulação de exames, consultas e cirurgias é resultado direto das estratégias implementadas. “O governo do estado investiu em contratações e parcerias, tornando a regulação mais eficiente, garantindo assim, maior resolutividade na assistência à população.”

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Daiane Mendonça, Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia