Sistema Educacenso 2024; período de retificação para Situação do Aluno está aberto

OInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a abertura do período de retificação para a Situação do Aluno 2024, dentro do Sistema Educacenso. Entre os dias 1º e 15 de abril, todas as escolas públicas e privadas de Rondônia devem revisar e corrigir os dados declarados no Censo Escolar, garantindo informações precisas sobre matrículas e situação acadêmica dos estudantes.

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) orienta que as unidades de ensino que declararam matrículas de escolarização, e realizaram o fechamento do Censo Escolar em 2024, iniciem durante esse período a verificação e correção dos dados preenchidos nesta 2ª Etapa. O procedimento deve ser feito acessando o Sistema Educacenso através do site censobasico.inep.gov.br .

Importante realizar, também, pesquisa dos alunos e admitir os que ingressaram após a data de referência do Censo Escolar (29/5), e finalizaram o ano letivo na unidade escolar. Já as escolas que foram paralisadas e efetuaram o fechamento, ou aquelas recém-criadas, sem matrículas de escolarização, poderão apenas incluir alunos que chegaram depois da data estipulada pelo Censo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância da retificação para garantir transparência e qualidade nos dados educacionais. “A educação é uma das prioridades da nossa gestão, e um sistema de informações preciso permite que possamos planejar políticas públicas mais eficazes, garantindo que nenhum aluno fique fora das estatísticas ou sem o devido atendimento.”



A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini, frisa sobre o engajamento do estado em apoiar as escolas no processo de correção dos dados. “Sabemos que a precisão nas informações declaradas no Educacenso impacta diretamente na distribuição de recursos e no planejamento educacional. Nossa equipe está disponível para auxiliar as unidades de ensino de Rondônia a cumprirem essa etapa com segurança e eficiência.”

Os materiais de apoio, como a Cartilha da Situação do Aluno, perguntas frequentes e vídeos tutoriais, estão disponíveis no site do Inep para auxiliar na declaração das informações: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar .

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Arquivo Censo Escolar e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia