Inscrições para cursos na Escola Móvel de Informática podem ser feitas até dia 4 de abril, em Porto Velho

Escola Móvel de Informática segue a tendência do avanço tecnológico no mercado de trabalho

Ofertar qualificação de mão de obra na área tecnológica é uma das metas do ensino profissionalizante em Rondônia. Com isso, a Escola Móvel de Informática do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) percorre o estado, levando novos conhecimentos a quem busca se capacitar para atuar no mundo digital. Os próximos cursos serão ministrados em Porto Velho, e as inscrições podem ser realizadas até dia 4 de abril, através do link disponibilizado no site da instituição: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/inscricao-para-cursos-na-escola-movel-de-informatica-porto-velho/ .

A idade mínima para se inscrever é 15 anos, e a escolaridade exigida é o ensino fundamental incompleto. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos. Os alunos recebem certificados mediante presença e a participação em todas as atividades e avaliações. A Escola Móvel de Informática está funcionando na sede do Idep, localizada na Avenida Tiradentes, no Bairro Industrial.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ao se capacitar na área tecnológica, o estudante, além de se habilitar em uma profissão pode buscar novas capacitações, já que o Idep oferece vários cursos nesse ramo de atividade. “A gestão estadual adquiriu a Escola Móvel de Informática por entender que, cada vez mais, a tecnologia ganha espaço no mercado de trabalho”, salientou.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO

Essa tendência otimista é testemunhada pelos irmãos David Henrique Medeiros de Melo, de 18 anos, e Bruno Vinícius Medeiros de Melo, 21, que estão fazendo o Curso Operador de Computador na Escola Móvel de Informática. Os jovens, que moram no Bairro Ronaldo Aragão, na Capital, planejam seguir a mesma carreira.

Bruno é acadêmico de Tecnologia da Informação (TI), e o irmão tem planos de frequentar também, o mesmo curso universitário. “Além de entrar na faculdade, quero fazer um curso técnico na área de informática porque quanto mais dedicação, mais chance de crescimento”, ressaltou David.

Na avaliação da presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, Adir Josefa de Oliveira, a democratização do ensino, por meio das unidades flexíveis itinerantes, motiva a juventude a atualizar o currículo e descobrir quais são as profissões em alta na atualidade. “Os cursos profissionalizantes são sempre ofertados conforme as demandas das empresas. Ao optar pela educação profissional, o estudante sabe que vai trilhar o caminho certo”, ressaltou.

CURSOS OFERTADOS

Operador de Computador; e

Auto CAD.

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia