Rondônia está acima da média na economia e cresce com velocidade impressionante

Rondônia tem abundância de oportunidades de empregos

1 – Abundante em empregos

Rondônia realmente merece o reconhecimento de terra das oportunidades, o estado tem abundância de empregos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado está no topo da Região Norte no combate ao desemprego e ocupa o 3° lugar no Brasil. Além disso, a população está ganhando melhor. Em 2024, Rondônia conquistou recorde histórico no aumento de renda dos trabalhadores, e garantiu o 1° lugar na Região Norte com ganho mais alto.

Menor taxa anual de desocupação da Região Norte (3,3%) em 2024 (IBGE, 2024);

3ª menor taxa anual de desocupação do Brasil (IBGE, 2024); e

Melhor renda dos trabalhadores na Região Norte, com R$2.995,00 (IBGE, 4° tri/2024).

2 – Atrativo para os negócios

A abertura de empresas no estado bate recorde ano a ano. De acordo com a Junta Comercial de Rondônia (Jucer), em 2024, foram registradas 26.434 novas empresas, representando um crescimento de 4,1% em relação ao ano anterior. Negócios que prosperam. Segundo o Relatório de Semanal Dados do Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), com apoio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), de 2023 para 2024, o faturamento cresceu 20% no comércio, 19% nas indústrias e 13% na agropecuária.

3 – Recorde de exportações

Em 2024, Rondônia atingiu a marca de US$ 2,6 bilhões em exportações, o maior volume já registrado da história. De 2019 a 2024, o crescimento chegou a 103%. O estado é o 2° da Região Norte que mais exporta, segundo levantamento da Coordenação de Geointeligência de Dados Econômicos, vinculada à Sedec, com base nos dados do comércio exterior brasileiro: Comex Stat. Rondônia está presente em 116 países, com 295 produtos diferentes, sendo comercializados os principais, como soja, carne bovina, milho e café. Os principais destinos são China, Espanha, Argélia, México e Estados Unidos.

FALE BEM DE RONDÔNIA

Com essa crescente valorização do estado, a campanhaFale Bem de Rondôniaconvida todos os rondonienses a compartilharem suas histórias positivas sobre o estado e contribuírem para fortalecer sua imagem nacionalmente.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia