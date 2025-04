Aulão preparatório para o Saeb impulsiona alunos rumo ao sucesso educacional

ASecretaria de Estado da Educação (Seduc) de Rondônia promoveu um Aulão de Matemática, no dia 28 de março, em Ariquemes, como parte do preparatório para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A iniciativa reuniu 120 alunos, no auditório da Escola Estadual Professora Carmem Ione de Araújo, com o objetivo de reforçar conhecimentos e aprimorar habilidades nas disciplinas de matemática e língua portuguesa. O próximo encontro está agendado para o dia 25 de abril, focado na língua portuguesa. O próximo encontro está agendado para o dia 25 de abril de 2025, focado na língua portuguesa

Com o compromisso de elevar a qualidade da educação pública, a escola estruturou um cronograma de estudos estratégico para preparar os estudantes para a avaliação nacional. O primeiro aulão foi conduzido pelo professor Antônio Fábio, que desempenhou função primordial ao proporcionar uma aula dinâmica e engajadora, consolidando o aprendizado de forma significativa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “o governo tem investido em educação como base ao desenvolvimento do estado. O Saeb é uma ferramenta essencial para medir a qualidade do ensino, e essas iniciativas mostram o engajamento em garantir que os alunos estejam preparados para obter excelentes resultados”, ressaltou.

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, reforçou a importância do preparatório e destacou o empenho dos profissionais envolvidos. “Estamos trabalhando com dedicação para proporcionar aos estudantes uma preparação sólida. A participação ativa dos alunos e professores demonstra o comprometimento de toda a rede de ensino com a qualidade educacional.”

DESEMPENHO

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um importante instrumento para medir a qualidade do ensino no Brasil, permitindo que gestores e educadores avaliem o desempenho dos alunos e desenvolvam estratégias para aprimorar a aprendizagem. Os resultados da avaliação são fundamentais para a formulação de políticas educacionais que visam garantir uma educação pública de excelência.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Anderson Rodrigues

Secom - Governo de Rondônia