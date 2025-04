Inovação no abastecimento de água será destaque na Rondônia Rural Show Internacional

Pelo terceiro ano consecutivo, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) vai gerenciar a captação, o tratamento e distribuição de água na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontecerá de 26 a 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Hack, em Ji-Paraná. A inovação será com a Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta, com capacidade de 40 mil litros por hora, o dobro do registrado nas duas edições anteriores. A companhia forneceu mais de 500 mil litros de água potável, atendendo visitantes e expositores sem interrupções. A captação ocorre no Igarapé Nazaré, próximo ao Centro Tecnológico, assegurando sustentabilidade e eficiência.

Em Porto Velho, a coordenação da Caerd para a RRSI finaliza a aquisição de equipamentos, materiais de divulgação e móveis para o estande, enquanto a equipe de Ji-Paraná intensifica os preparativos. O gerente local, Fernando Rodrigues Ribeiro afirmou que, “a manutenção da ETA foi reforçada, com aplicação de revestimentos anticorrosão e pintura em andamento, para garantir funcionalidade e boa apresentação. A equipe técnica faz a revisão dos sistemas hidráulico, elétrico e mecânico, ajustando os flutuantes que vão sustentar as bombas de captação no Igarapé.”

Equipes da Caerd de Ji-Paraná e Porto Velho analisam mapa da Feira para otimizar distribuição de água

O coordenador de Estratégia e Operações Sul, Vagner Zaccarini destacou que, “a instalação da ETA já foi iniciada, com os módulos posicionados na base. Faltam as interconexões e a conclusão do conjunto motobomba. O teste está em andamento na central da Caerd em Ji-Paraná.”

Na última semana, o diretor financeiro, Nestor Borralho, e a coordenadora da Caerd à RRSI, Pâmela Lemos, estiveram em Ji-Paraná para a reunião de alinhamento com a equipe da Coordenadoria Estratégica de Operações Sul (Ceos), onde também verificaram o espaço do estande da Companhia na Feira. “Essa visita foi essencial para alinhar as equipes sobre o evento, que impulsiona o agronegócio e atrai público de Rondônia, outros estados e países. Garantir água para os seis dias da Feira é nossa missão”, destacou Nestor Borralho.

EXPANSÃO DA REDE

O diretor técnico e operacional, Lauro Fernandes, informou que, em abril está prevista a expansão do sistema hidráulico no Centro Tecnológico, com mais de 300 metros de rede de distribuição. “O serviço será executado pela equipe da Companhia e o material está pronto. Com a nova ETA e capacidade ampliada; asseguraremos mais água para a demanda crescente, mesmo nos dias mais intensos, cumprindo nosso compromisso”, finalizou.

Fonte

Texto: Rejane Júlia

Fotos: Fernando Rodrigues

Secom - Governo de Rondônia