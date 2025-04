Rondônia participa do 1º Encontro Cidades Verdes Resilientes e fortalece ações climáticas em Brasília

Visando debater estratégias de adaptação climática e fortalecimento da resiliência urbana diante das mudanças do clima, o governo de Rondônia participou nos dias 27 e 28 de março, em Brasília, do 1º Encontro Cidades Verdes Resilientes, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Ministério das Cidades (MCid) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O programa AdaptaCidades tem o objetivo de oferecer suporte técnico e financeiro para que estados e municípios desenvolvam planos locais e regionais de adaptação às mudanças climáticas, promovendo soluções inovadoras à gestão ambiental e urbana. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) representou o estado, no evento que reuniu representantes estaduais e municipais. O programa tem o objetivo de oferecer suporte técnico e financeiro para que estados e municípiosdesenvolvam planos locais e regionais

O evento também serviu como um espaço de articulação entre governos estaduais, prefeituras, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil, visando ampliar parcerias institucionais para transição climática e fortalecer as políticas ambientais subnacionais. Durante as discussões, foram apresentados os 50 municípios selecionados para a primeira fase da iniciativa Cidades Modelos Verdes Resilientes, que receberão suporte a implementar projetos focados, tanto na mitigação de emissões de gases de efeito estufa quanto na adaptação climática.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do engajamento dos municípios nas iniciativas climáticas e o compromisso do estado em fortalecer ações de adaptação e resiliência. “O governo de Rondônia reforça a relevância da participação dos municípios nessas iniciativas e seguirá mobilizando gestores municipais para aderirem ao AdaptaCidades, garantindo que Rondônia esteja conectado com as principais ações climáticas do Brasil.”

EVENTOS CLIMÁTICOS

O diretor de Governança Climática da Sedam, Diogo Martins Rosa, evidenciou a importância da adesão dos municípios ao programa. “Rondônia tem um papel estratégico na agenda climática nacional, e incentivar nossos municípios a aderirem ao AdaptaCidades é fundamental para fortalecer a resiliência local e reduzir vulnerabilidades frente aos eventos climáticos extremos. O apoio técnico e financeiro deste programa pode ser um divisor de águas para que as cidades rondonienses implementem soluções eficazes.”

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou a relevância do evento como um marco na preparação para a COP30 e no fortalecimento das políticas climáticas em Rondônia. “O 1º Encontro Cidades Verdes Resilientes foi um momento estratégico de preparação para a COP30, que acontecerá em Belém (PA), em novembro de 2025. Com a presença de especialistas e lideranças do setor; reforçamos a necessidade de um federalismo climático colaborativo, em que estados e municípios atuem de forma integrada na implementação de políticas de resiliência urbana.”

Fonte

Texto: Adenilson Florentino

Fotos: Diogo Martins Rosa e Pedro Carvalho

Secom - Governo de Rondônia