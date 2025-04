Ordem de serviço da Ciretran de Santa Luzia é assinada e marca avanços do Detran-RO

Moradores de Santa Luzia d’Oeste, na região da Zona da Mata, contarão com uma nova Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), que vai trazer mais conforto e agilidade nos serviços oferecidos. A ordem de serviço da unidade foi assinada na última sexta-feira (28), em solenidade realizada no prédio onde os atendimentos são realizados.A obra era esperada com muita expectativa pela população da cidade. O investimento de R$ 5.105.392,51 do governo de Rondônia contemplará toda a construção da unidade, com instalações prediais, acabamentos e mobiliários. Ciretran será construída com modelo padrão das novas unidades do Detran-RO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra parte do princípio de uma gestão municipalista que objetiva trazer mais dignidade à população, com desenvolvimento e avanços.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com a presença dos servidores da Ciretran e de autoridades locais. O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Sandro Rocha, esteve presente na cerimônia e enfatizou os investimentos feitos na região.“Santa Luzia é uma região próspera, de pessoas leais e do bem. A nova Ciretran vem para proporcionar mais dignidade para esses cidadãos. Nossa prioridade é melhorar o serviço dos nossos servidores e atender a população com mais qualidade.”

Unidade será construída em terreno doado pela prefeitura do município deSanta Luzia d’Oeste

ACESSIBILIDADE

A obra da nova Ciretran contempla: edificação da sede, guarita, pátio de veículos removidos e local para aulas práticas de condução de veículos. Além disso, toda a infraestrutura de acessibilidade, construção de muros, gradil e portões fazem parte do projeto.

O terreno onde será construída a nova Ciretran de Santa Luzia d’Oeste foi doado pela prefeitura do município.

Fonte

Texto: João Muniz

Fotos: João Muniz

Secom - Governo de Rondônia