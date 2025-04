Cerimônia de formatura da “I Capacitação em Escolta Prisional’ é realizada em Porto Velho

A “I Capacitação em Escolta Prisional” reflete o engajamento do governo com a melhoria contínua da formação dos profissionais de segurança pública

Ogoverno de Rondônia realizou cerimônia de formatura em Porto Velho, celebrando a conclusão do curso “I Capacitação em Escolta Prisional”. O evento ocorreu na última quinta-feira (27), no Estande de Tiro, no Centro de Treinamento da Polícia Penal Thiago Alfaia dos Santos, e teve como objetivo qualificar e aprimorar a atuação dos profissionais de segurança pública, com um foco especial na Polícia Penal de Rondônia e do Acre, Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Polícia Penal Federal.

Promovido pelaSecretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), em colaboração com a Força Penal Nacional (FPN), o curso teve como objetivo aprimorar as competências técnicas dos agentes de segurança pública, especialmente no que se refere às escoltas penitenciárias e recambiamentos. Ao todo 31 alunos concluíram a capacitação com êxito, sendo 5 policiais penais do Acre, um policial militar de Porto Velho e um policial penal federal.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância de investir na qualificação dos agentes de segurança, fortalecendo a Polícia Penal para garantir um trabalho cada vez mais eficiente e seguro no sistema penitenciário do estado.

DESAFIOS E SUPERAÇÃO

Participante do curso, Luzinete Zurica, destacou a relevância da iniciativa e elogiou a dedicação dos organizadores. “Quero parabenizar a coordenação e os instrutores pelo empenho. Não foi fácil para ninguém, pois exigiu muito esforço e dedicação. Mas, com a ajuda de Deus, dos nossos instrutores e a união de cada aluno presente, conseguimos concluir o curso. Parabéns a todos os envolvidos, direta e indiretamente, pelo profissionalismo. A Polícia Penal merece reconhecimento, e é por meio dessas capacitações que conseguimos atingir nossos objetivos.”

Além de fortalecer a formação técnica dos profissionais, a capacitação procurou também, proporcionar um espaço de integração entre os policiais penais de outros estados, como Acre. “Este curso é uma grande oportunidade para a troca de experiências e o fortalecimento do trabalho conjunto entre policiais penais”, destacou Krause durante a cerimônia.

O secretário-adjunto da Sejus, Ebenézer Moreira, evidenciou o esforço dos instrutores e a dedicação dos formandos. “Quero agradecer a todos os instrutores que estiveram batalhando diariamente, até de madrugada. São pessoas extremamente técnicas e apaixonadas pelo que fazem, o que nos faz sentir representados. Além disso, parabenizo os formandos pela dedicação. Meu sentimento é de gratidão e reafirmo que as portas da Sejus estarão sempre abertas para vocês.”

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Gabriel Benito

Secom - Governo de Rondônia