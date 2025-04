ASuperintendência Regional de Educação (Super) de Espigão do Oeste visitou a turma de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), conduzida pela professora Tainá Aparecida Santana Maia. Durante o encontro, os alunos compartilharam histórias de vida e expressaram satisfação por terem a oportunidade de estudar. A ação ocorreu na quinta-feira, (26).

Superintendência Regional de Educação de Espigão do Oeste acompanha turma do Programa Brasil Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabetizado é uma iniciativa governamental que visa promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na idade escolar. Seu principal objetivo é erradicar o analfabetismo no Brasil e proporcionar oportunidades para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, fundamentais para o exercício da cidadania e a inclusão social. O programa valoriza as trajetórias individuais dos participantes, muitos dos quais enfrentaram desafios na infância que os impediram de estudar e agora encontram uma nova chance de transformar suas vidas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância do programa para a educação no estado. “A alfabetização é um direito fundamental e iniciativas como essa garantem que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, melhorando sua qualidade de vida e ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho. O governo do estado segue investindo em políticas públicas para fortalecer a educação em todas as fases da vida.”

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A secretária de estado da educação, Ana Pacini, destacou o impacto positivo da ação. “Acompanhar de perto o aprendizado desses alunos reforça o compromisso da Seduc em promover uma educação acessível e inclusiva. A alfabetização de jovens e adultos transforma vidas e fortalece a sociedade como um todo.”

ENVOLVIMENTO

A superintendente regional de educação, Ilca Furtado, enfatizou a importância do envolvimento da comunidade nesse processo. “O Programa Brasil Alfabetizado vai além do ensino da leitura e da escrita. Ele resgata a autoestima dos alunos e abre portas para novas oportunidades. Nosso papel é garantir que cada estudante tenha o apoio necessário para seguir aprendendo e se desenvolvendo.”

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ilca Furtado

Secom - Governo de Rondônia