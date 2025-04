Mulheres de Rondônia avançam no empreendedorismo com auxílio do governo de RO

Aplataforma “Rondônia Tem Tudo”, desenvolvida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem sido uma das principais ferramentas para impulsionar o empreendedorismo feminino. Através dela, milhares de mulheres têm ampliado seus negócios de forma acessível e eficiente, fortalecendo sua presença no mercado, para contribuir ao crescimento da economia local. Essa evolução tem transformado a economia do estado, impulsionando negócios e garantindo mais independência financeira para milhares de mulheres. Por meio do governo estadual, iniciativas inovadoras estão ampliando o acesso a ferramentas digitais, para fortalecer a presença feminina no mercado.

O número de empresárias tem crescido significativamente em Rondônia

As mulheres merecem reconhecimento todos os dias do ano, e em Rondônia esse reconhecimento se traduz em oportunidades reais. A Coordenadoria de Empreendedorismo e Micros e Pequenas Empresas (CODMPE) tem incentivado o fortalecimento dos pequenos negócios liderados por mulheres por meio de programas inovadores, que possibilitam maior visibilidade e competitividade no mercado. O número de empresárias tem crescido significativamente em Rondônia, com destaque nos setores de serviços, comércio e indústria.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ferramenta tem sido essencial para as empreendedoras que desejam expandir seus negócios de forma acessível e eficiente. “Atualmente, 56% dos empreendedores cadastrados na plataforma são mulheres, refletindo o avanço da inclusão digital e o fortalecimento do empreendedorismo feminino. Além disso, 54% dos consumidores cadastrados também são mulheres, evidenciando sua presença significativa no mercado de consumo”, ressaltou.

SETORES EM DESTAQUE

As empreendedoras de Rondônia têm se destacado em diversos segmentos, entre eles:

Beleza e estética (cabeleireiros, maquiagem e cuidados pessoais);

Moda e vestuário;

Alimentação (serviços de catering e comidas preparadas);

Cosméticos e perfumaria; e

Ensino e capacitação profissional.

A digitalização tem sido um fator fundamental para esse avanço. A plataforma “Rondônia Tem Tudo” registrou mais de 11.500 buscas por produtos e serviços, com 1.700 itens cadastrados, facilitando a conexão entre empreendedores e consumidores.

EXPANSÃO E NOVAS OPORTUNIDADES

Para ampliar, ainda mais, a participação feminina na plataforma, a Sedec tem como meta aumentar em pelo menos 20% o número de empresárias cadastradas no próximo ano. Uma parceria estratégica com os Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) promete oferecer suporte logístico, garantindo entregas mais eficientes e ampliando a competitividade das empreendedoras no mercado digital.

Segundo o secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, a plataforma representa um canal de vendas gratuito e eficiente, permitindo que as mulheres ampliem seus negócios sem custos adicionais, aumentando sua visibilidade e assim, potencializar suas vendas.

Com essas iniciativas, Rondônia reafirma seu compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo feminino, consolidando um ambiente favorável ao crescimento das empresárias locais e possibilitando um futuro mais próspero e inclusivo.

Acesse agora mesmo e faça parte do Rondônia Tem Tudo:

Site: rondoniatemtudo.ro.gov.br

Aplicativoparaconsumidores: Android ou iOS

AplicativoparaParceiros e Empreendedores: Android ou iOS

Fonte

Texto: Bruna Felipe

Fotos: Bruna Felipe

Secom - Governo de Rondônia