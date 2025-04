Acompanhamento pedagógico e ações de nutrição escolar são realizados na Escola Polo Tancredo de Almeida Neves

ACoordenadoria da Mediação Tecnológica realizou acompanhamento pedagógico na Escola Polo Tancredo de Almeida Neves, em Espigão do Oeste. Durante a visita, ocorrida no dia 26 de março, foram discutidas estratégias com os professores para aprimorar a aprendizagem dos alunos, além de reforçada a importância da dedicação aos estudos. Os alunos do 2º ano foram incentivados a participar da avaliação do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), enquanto os estudantes do 3º ano receberam orientações sobre a avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na ocasião, o gerente de educação física e a nutricionista da Superintendência Regional de Educação (Super) de Espigão do Oeste realizaram as medidas antropométricas dos alunos da Mediação Tecnológica, como parte das ações do setor de nutrição escolar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, acompanhamentos pedagógicos são fundamentais para que identificar desafios e criar soluções eficientes para a educação pública.

TRABALHO CONJUNTO

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, enfatizou o impacto das ações de acompanhamento e nutrição escolar. “O trabalho conjunto entre professores, gestão escolar e equipes pedagógicas reflete diretamente na aprendizagem dos alunos. Além disso, a avaliação nutricional é essencial para garantir que os estudantes tenham boas condições de saúde, pois a alimentação adequada é um fator determinante no rendimento escolar.”

Para a superintendente Regional de Educação de Espigão do Oeste, Ilca Furtado, as visitas técnicas proporcionam maior segurança no planejamento e execução das atividades. “Ter esse suporte é essencial para que possamos melhorar continuamente o nosso trabalho. O incentivo dado aos alunos nessas oportunidades também é um diferencial, pois reforça a importância do esforço e da participação ativa nos processos avaliativos.”

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho

Secom - Governo de Rondônia