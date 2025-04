Seleção rondoniense de tênis de mesa participará de campeonato sul-americano com incentivo do governo de RO

O Pró-Atleta é uma iniciativa que garante oportunidades para que os esportistas participem de competições com o fornecimento de passagens aéreas

Nove atletas da seleção rondoniense de tênis de mesa estão prontos para competir no Campeonato Sul-Americano Master, que ocorrerá de 14 a 20 de abril, no Rio de Janeiro. A participação é viabilizada peloPrograma de Apoio ao Atleta(Pró-Atleta), uma iniciativa do governo de Rondônia, executada pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que fornece passagens aéreas aos esportistas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do Programa para o desenvolvimento esportivo do estado. “Acreditamos no poder transformador do esporte. OPró-Atletaé uma iniciativa que garante oportunidades para que os esportistas alcancem novos patamares, e levem o nome de Rondônia ao mundo.”

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, reforçou o compromisso do governo com o esporte de alto rendimento. “OPró-Atletaé uma ferramenta essencial para impulsionar o esporte. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o suporte, garantindo que mais atletas tenham condições de competir e se destacar no cenário esportivo”, salientou.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Após uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro em dezembro, onde conquistaram o vice-campeonato na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, a seleção rondoniense, composta por atletas da Capital e do interior, está motivada para buscar a glória no Sul-Americano.

O presidente da Federação de Tênis de Mesa de Rondônia, Jesse Tagino, destacou o suporte do governo de Rondônia. “Agradecemos ao governo do estado pela ajuda nas passagens aéreas; sem ela, não conseguiríamos levar nove atletas de alto rendimento. O empenho e dedicação de cada um nos treinamentos são inspiradores, e estamos confiantes de que representarão nosso estado com garra e determinação.”

O Programa Pró-Atleta tem sido fundamental para garantir a participação dos representantes do estado em competições. Em 2024, beneficiou 1.480 atletas e contribuiu para conquista de 1.160 medalhas em modalidades individuais e coletivas.

PRÓ-ATLETA

O programa estadual incentiva a participação e atende às necessidades de atletas, respaldando para viabilizar o fomento ao esporte de alta performance no estado. Mediante o fornecimento de passagens, o programa capacita os esportistas com as ferramentas mínimas possíveis para participarem em diversas competições nos âmbitos regional, estadual, nacional e internacional.

