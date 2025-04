Força-tarefa do Corcovado promete aumentar segurança para visitantes

A Comissão Permanente do Cristo Redentor, formada após a morte de um turista no monumento , se reuniu nesta segunda-feira (31) pela segunda vez, para discutir melhorias nas condições de visitação do mirante no Rio de Janeiro.

A força-tarefa inclui as diferentes instituições responsáveis pela visitação e estrutura do Alto Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo parque nacional; Arquidiocese do Rio de Janeiro, que administra o santuário que fica no monumento; Trem do Corcovado, concessionária que transporta turistas morro acima; e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Montamos a força-tarefa para dar celeridade a esses itens que são importantes para o bem-estar do consumidor”, disse o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

“Antes, era feito de outra maneira, cada um fazia as coisas do seu próprio entendimento. Agora, não. A gente unificou a comunicação, uma gestão única para levar ao consumidor a certeza de que todos os cuidados estão sendo cumpridos em relação à vida dele”.

A força-tarefa foi montada há 15 dias, depois da morte de um turista por infarto nas escadarias do monumento. A família do gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, denuncia que o posto de atendimento médico estava fechado quando o turista passou mal.

“Evoluímos. Tivemos mudança no horário de funcionamento do parque, de 7h da manhã até 19h, com posto médico de primeiros socorros em pleno funcionamento no mesmo horário. Nós temos agora também uma ambulância fixa no local e pontos de hidratação para o turista”, disse o secretário.

“Também já foi protocolado no Iphan um grande projeto de modernização que será feito pelo ICMBio, com orçamento de R$ 75 milhões. E temos a adequação de alguns eventos por parte da Arquidiocese, para que também tenha a preocupação com o horário de funcionamento”, complementou.

O projeto do ICMBio prevê que até novembro três elevadores novos estejam funcionando, para melhorar a acessibilidade ao monumento. Escadas rolantes também fazem parte do planejamento.

Duas semanas depois da morte do turista, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor diz que as investigações sobre o ocorrido ainda estão em andamento . E que, por essa razão, ainda não enviou formalmente para o ICMBio um Termo de Ajuste de Conduta (TAC).

“O TAC reúne um conjunto de ações e documentos que estão sendo preparados. Temos questões do Ministério Público Federal e Estadual. E, paralelamente a isso, um inquérito pela delegacia do consumidor, que vem ouvindo algumas pessoas para que se chegue a uma conclusão. Esse TAC vai ser elaborado a partir do momento que forem entregues todas as documentações”, disse Gutemberg Fonseca.