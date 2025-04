Em sobrevoo nas áreas atingidas pelas enchentes, governo de RO avalia situação para coordenar ações de resposta imediata

ORio Madeira atingiu, neste domingo (30), a cota de alerta com 16,46 metros. Para avaliar de perto a situação, o governo de Rondônia fez um sobrevoo nas áreas mais críticas da região norte do estado, que incluem os distritos do Baixo Madeira e a região da BR-425, principal acesso aos municípios da Pérola do Mamoré, que já possui alguns trechos submersos. A antecipação das ações de apoio busca minimizar os impactos causados pelas enchentes e garantir assistência emergencial à população afetada. O sobrevoo incluiu os distritos do Baixo Madeira e a região da BR-425, com trechos já submersos

Ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO) e coordenador de Proteção e Defesa Civil Estadual, coronel BM Nivaldo de Azevedo, o governador Marcos Rocha sobrevoou as áreas alagadas, que tem recebido atenção integral e imediata do governo do estado.

“Nossas equipes estão em alerta máxima desde os primeiros sinais de cheias dos rios de todo o estado. As ações começaram pela região Centro-Sul, em Cacoal, e agora se estendem ao norte, tanto nos distritos de Porto Velho quanto nos municípios de Nova Mamoré e de Guajará-mirim, com apoio às prefeituras dos municípios atingidos. Já entregamos mais de duas mil cestas básicas e vinte mil fardos de água potável para que a população atingida tenha atendimento adequado”, ressaltou o governador.

Para prestar o apoio, o governo de Rondônia trabalha em conjunto com as defesas civis dos municípios, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A população dos distritos alagados tem recebido da Seas cestas básicas e água potável, por meio da Defesa Civil

Desde a implantação do Comitê da Crise Hídrica, em 2023, já são 44 municípios atuando em conjunto com o estado. O comandante-geral do CBMRO, Coronel BM Nivaldo de Azevedo explicou que, o Rio Madeira permanece na cota de alerta com 16,46 metros e vem sendo monitorado pela Defesa Civil. Este ano não deve ultrapassar os 17 metros, de acordo com os serviços de previsão meteorológica. “As famílias que quiseram deixar suas casas foram transferidas, mas tem aquelas que não aceitam sair e insistem em ficar nas palafitas, edificações amazônicas preparadas para esse tipo de situação”, salientou.

Ao sobrevoar a BR-425, que tem trechos já alagados, o Coronel BM Nivaldo de Azevedo destacou a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia na travessia de veículos menores. “Estamos dando apoio á população que precisa trafegar pela Rodovia, utilizando seis caminhões prancha, levando os veículos menores e ambulâncias de um lado ao outro. Também estamos com as máquinas do DER fazendo uma rota alternativa pela fazenda de um empresário, que cedeu o local, a quem agradecemos muito. É um momento de união e todos tempos que fazer a nossa parte”, pontuou.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Samyr Otto

Secom - Governo de Rondônia