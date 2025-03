Governo de RO é homenageado com Troféu Fenacom 2024 por ações de desenvolvimento

A entrega do Troféu Fenacom aconteceu no auditório da OAB, em Cacoal, com a participação de várias autoridades

Ogoverno de Rondônia marcou presença na cerimônia de entrega do Troféu Fenacom 2024, evento promovido pela Federação Nacional de Comunicadores do Brasil (Fenacom), em representação estadual. A solenidade ocorrida na última sexta-feira (28), teve como objetivo homenagear comunicadores, personalidades políticas e empresariais que contribuem significativamente para o desenvolvimento do estado.

Entre os homenageados, estiveram o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e a secretária de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha, reconhecidos pelo compromisso e trabalho em prol do avanço do estado. O governador destacou a importância da comunicação e do reconhecimento de lideranças que impulsionam Rondônia. “Esta homenagem intensifica o compromisso do governo em continuar trabalhando para garantir mais avanços e qualidade de vida à população. O reconhecimento nos motiva a seguir, promovendo políticas públicas eficazes que impactam positivamente o estado.”

A secretária Luana Rocha, também expressou sua gratidão pelo prêmio, ressaltando a relevância do trabalho social desenvolvido no estado. “Receber esse reconhecimento é uma grande honra. Seguimos firmes na missão de transformar vidas, promovendo ações que garantam mais dignidade e oportunidades para as famílias rondonienses.”

O presidente nacional da Fenacom, Fábio Camilo, salientou a importância da premiação como forma de valorização da classe comunicadora e das lideranças estaduais. “A Fenacom tem o compromisso de fortalecer a representatividade dos comunicadores e reconhecer aqueles que contribuem diretamente para o desenvolvimento do estado. O trabalho realizado pelo governador Marcos Rocha e pela secretária Luana Rocha é um exemplo de dedicação com Rondônia.”

A entrega do Troféu Fenacom 2024, teve início em dezembro do ano passado, com 71 homenagens realizadas entre comunicadores, personalidades políticas e empresariais. A escolha dos homenageados é feita por meio de votação entre os filiados da Federação Nacional de Comunicadores do Brasil, que reconhecem os profissionais e líderes que contribuem ao crescimento de Rondônia.

