Governo de RO promove oficina de capacitação para fortalecer a gestão do SUS

Com foco na implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e na promoção da regionalização e integralidade do atendimento, o governo de Rondônia promoveu a 3ª Oficina do Projeto Fortalece SES, em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nos dias 26 e 27 de março, no Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública do Estado de Rondônia (Iespro), em Porto Velho.A iniciativatem como objetivo aprimorar a gestão estratégica do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Executada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a ação integra o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Durante o evento, gestores e técnicos da Sesau participaram de dinâmicas e análises estratégicas para aprimorar as diretrizes do Plano Estadual de Saúde 2024-2027.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as capacitações são essenciais para fortalecer a estrutura do SUS, e o governo investe na capacitação contínua dos profissionais e na melhoria da gestão da saúde. “Estamos promovendo a melhoria da saúde pública de Rondônia, focando nas necessidades da população.”

O evento teve como objetivo implantar metodologias práticas, promover a construção colaborativa e garantir a participação da alta gestão no aprimoramento das políticas públicas de saúde. De acordo com o coordenador do Núcleo de Planejamento em Saúde (NPS/SDAOR), Paulo Roberto Cavalcante, a capacitação vai fortalecer a atuação de profissionais para proporcionar um atendimento mais eficaz e humanizado à população. “A programação contou com práticas de saúde, envolvendo servidores e responsáveis pela gestão, transformando teoria e planejamento em resultados concretos para a saúde rondoniense”, pontuou.

Técnicas estratégicas apresentadas na Oficina orientam a tomada de decisões para fortalecer a saúde pública

No primeiro dia de qualificação, os participantes realizaram atividades como a análise da Matriz SWOT Cruzada e a construção das Árvores de Problemas, com o objetivo de identificar os principais desafios e propor soluções práticas. A Matriz SWOT é uma ferramenta estratégica utilizada para avaliar os fatores internos e externos de uma organização de saúde, que auxilia na melhoria da qualidade dos serviços e na tomada de decisões mais assertivas.

No segundo dia, a programação incluiu a dinâmica Tecendo Redes, que busca articular ações e serviços de saúde de forma colaborativa para promover a saúde da população. Além disso, os participantes construíram a Matriz Decisória, uma ferramenta que facilita a avaliação e comparação de diferentes opções em situações de decisão complexas. “Com ela, os profissionais podem analisar os critérios relevantes, atribuir pesos a cada um e avaliar as alternativas disponíveis, definindo as prioridades para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no estado”, ressaltou o coordenador Paulo Roberto.

O gestor da saúde de Rondônia, Jefferson Rocha, destaca que a Sesau tem cumprido o compromisso do governo com investimentos e capacitação, visando à eficiência na administração do SUS e ampliação do acesso a saúde para a população rondoniense. “Estamos investindo na formação de servidores por meio de unidades especializadas, reconhecidas pela excelência em diversas áreas médicas, com o objetivo de oferecer um atendimento de qualidade, alinhado às estratégias de saúde pública promovidas pela Sesau, e buscando a melhoria contínua da saúde da população de Rondônia.”

