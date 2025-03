Oficina para a construção da Linha de Cuidado à Pessoa Acometida pela Hanseníase é promovida pelo governo de RO

AAgência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) promoveu a segunda oficina para a construção da Linha de Cuidado à Pessoa Acometida pela Hanseníase, reunindo profissionais da saúde dos municípios rondonienses. O evento ocorreu na terça-feira (25), em Porto Velho, e foi essencial para a consolidação de um documento norteador que organizará o atendimento a esses pacientes no estado.

Na oficina, foram discutidos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e fluxogramas assistenciais para garantir um atendimento integral. Além disso, abordaram-se temas como manejo de contatos, reabilitação de pacientes com deficiência física e condutas para reações hansênicas. A coordenadora estadual da Agevisa/RO, Carmelita Ribeiro, destacou a importância do uso do aplicativo AppHans , no apoio ao diagnóstico, pelos profissionais de saúde.

CONSOLIDAÇÃO

A primeira oficina, realizada em abril de 2023, iniciou a estruturação dos fluxos assistenciais, enquanto nesta segunda etapa foram aprofundadas as diretrizes para implementação efetiva da Linha de Cuidado. O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou a relevância da participação das Gerências Regionais de Saúde, Policlínica Osvaldo Cruz (POC) e outras instituições para fortalecer o trabalho assistencial.

O governo de Rondônia reforça seu compromisso no combate à hanseníase, doença que afeta a pele e os nervos periféricos, podendo causar incapacidades físicas. O governador do estado, Marcos Rocha destacou a importância de ações de prevenção, diagnóstico precoce e assistência contínua para reduzir o impacto da doença na população.

A iniciativa da Agevisa/RO conta com parcerias estratégicas entre órgãos estaduais, municipais e organizações civis para garantir um atendimento eficiente e humanizado. A consolidação da Linha de Cuidado visa estruturar o sistema de saúde para oferecer suporte adequado aos pacientes, promovendo qualidade de vida e fortalecendo o enfrentamento à hanseníase em Rondônia.

