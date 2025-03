Rondônia assume titularidade no Conselho Fiscal do Conass, reforçando o compromisso com a saúde pública e a gestão eficiente

Reforçando o comprometimento do governo do estado com a transparência e a eficiência na gestão da saúde pública, a Secretaria de Estado da Saúde foi designada como titular do Conselho Fiscal do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass). A nomeação do titular da pasta, Jefferson Rocha, foi realizada na quarta-feira (26), na 3ª Assembleia do Conass, em Brasília.

O Conass é o maior e mais qualificado colegiado sobre saúde pública no Brasil, atuando no apoio técnico e na articulação entre os estados e a União para aprimorar a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). A indicação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) no Conselho Fiscal fortalece a representação de Rondônia, e contribui para a melhoria das diretrizes da saúde pública no país.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da nomeação e destacou o empenho do governo à modernização dos serviços de saúde do estado. “Temos desempenhado um trabalho focado na reestruturação da saúde estadual, promovendo a descentralização dos serviços e a ampliação das cirurgias. A titularidade no Conass é o reconhecimento do comprometimento de Rondônia com a melhoria do SUS, e o atendimento eficaz à população.”

TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA

Ao assumir a titularidade no Conass, a Sesau reforça o compromisso do estado com a transparência e a eficiência na gestão da saúde pública, garantindo a participação ativa de Rondônia na formulação de políticas de saúde em âmbito nacional.

O secretário de estado da Saúde, Jefferson Rocha, salienta que a missão da pasta é fortalecer o SUS e garantir que a população tenha acesso a um serviço de saúde mais qualificado. “O SUS tem uma missão positiva e aprendemos a ser intransigentes e defensores do Sistema para que a população tenha um serviço de qualidade. Ressaltamos o compromisso com a melhoria da saúde pública, focando no fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, na ampliação da oferta de cirurgias e na descentralização dos serviços hospitalares”, declarou.

A eleição do titular da pasta da Sesau para o Conselho Fiscal do Conass representa uma referência para Rondônia, e reflete a valorização das ações implementadas no estado para a melhoria da saúde pública. Com essa nova posição, o estado passa a contribuir diretamente para as discussões e avanços na gestão do SUS em todo o Brasil.

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Arquivo Conass

Secom - Governo de Rondônia