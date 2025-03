Governo de RO conecta público aos preparativos da 12ª Rondônia Rural Show Internacional

Opasso a passo para a realização da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, considerada a maior feira do agronegócio da região Norte, pode ser acompanhado de forma digital no site personalizado do evento, preparado pelo governo de Rondônia com execução da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Esse ano, o tema é ‘‘Do Campo ao Futuro’’.

Na plataforma ( https://rondoniaruralshow.ro.gov.br ), o público se depara com a contagem regressiva para o evento, que acontecerá de 26 a 31 de maio de 2025, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, com acesso a informações de concursos e exposições que marcarão a programação. O público já pode ficar também por dentro das notícias dos preparativos. Além disso, tem um espaço dedicado a auxiliar os expositores com orientações.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que a feira promete revolucionar o desenvolvimento sustentável. ‘‘Ao trazer o tema ‘‘Do Campo ao Futuro’’, o governo de Rondônia defende que a partir de soluções inovadoras em harmonia com leis ambientais é possível ser altamente produtivo e sustentável. Rondônia tem avançado, e estamos nos preparando para acolher expositores e visitantes em uma edição inesquecível’’.

Segundo o secretário da Seagri, Luiz Paulo, a 12ª Rondônia Rural Show Internacional está sendo projetada para ser uma edição que irá superar as expectativas de todos que se fizerem presentes ao evento. ‘’A Feira que é recordista de negócios a cada ano, tendo chegado a R$ 4,4 bilhões em 2024, está sendo formatada para impressionar o público com seus atrativos planejados com dedicação e muito capricho em cada detalhe’’, afirma.

‘Ao trazer o tema ‘‘Do Campo ao Futuro’’, o Governo de Rondônia defende desenvolvimento sustentável

Entre os atrativos da feira destaca-se:

Presença de mais de 600 expositores de diversas partes de Rondônia e do Brasil;

Apresentação das inovações tecnológicas, e tendências do agronegócio;

Palestras e workshops voltados para o futuro do agronegócio;

3º Concurso de Qualidade do Queijo;

Concurso Estande Show;

Pavilhão da Agricultura Familiar e Agroindústria;

Pavilhão do Artesanato;

Pavilhão da Bovinocultura Leiteira;

Pavilhão de Pecuária de Corte;

Pavilhão da Piscicultura;

Pavilhão Empresarial Internacional;

Vitrines Tecnológicas;

Pavilhão Governamental;

Praças de Alimentação com variedades de sabores como comida brasileira, carnes de Rondônia, Tambaqui de Rondônia, food truck, e boi no rolete.

A população pode acompanhar também as notícias da Rondônia Rural Show no Portal do governo de Rondônia https://rondonia.ro.gov.br/portal/ , no Instagram @rondoniaruralshpw/ @ seagri.ro e @governoro/

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Ésio Mendes e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia