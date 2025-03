Com foco em sustentabilidade e gestão por competências, Seduc avança no planejamento estratégico

ASecretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) realizou, na quarta-feira (26), uma reunião para alinhamento do Plano Estratégico da instituição. O encontro contou com a participação de diversos servidores, e teve como pauta principal a inclusão do Plano de Logística Sustentável (PLS) e do Plano de Gestão de Pessoas com foco em Gestão por Competências. Durante a reunião, foi deliberada a criação de comissões específicas para a elaboração dos planos.

A equipe responsável pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) será composta por membros dos setores de Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic), Coordenadoria de Administração e Patrimônio (CAP), Coordenadoria de Alimentação e Transporte Escolar (CAD), Coordenadoria de Infraestrutura Escolar (Coinfra) e Secretaria Executiva (SE).

A comissão do Plano de Gestão de Pessoas contará com servidores da Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic), Coordenadoria de Planejamento e Orçamento (CPO) e Gerência de Capacitação e Treinamento (GCT). A previsão é que as versões preliminares dos planos sejam apresentadas até junho, com a versão final concluída e publicada até dezembro de 2025. Para viabilizar o monitoramento e acompanhamento dos planos, a Cotic desenvolverá um módulo no Sistema de Gestão Integrada da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SGIS).

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO

Outro ponto de destaque foi a priorização da avaliação de desempenho e da capacitação voltada para os servidores da Seduc e das superintendências regionais de educação (Supers), reforçando o compromisso da pasta com a valorização e o desenvolvimento dos servidores.

Esse alinhamento é um marco para o fortalecimento da equipe, e nesse contexto a Seduc segue reforçando o compromisso com a eficiência e a transformação na educação. A reunião foi encerrada com a definição dos próximos passos, para assegurar a integração dos planos e a otimização dos recursos humanos e logísticos da secretaria.

AVANÇO

Segundo a secretária executiva da Seduc, Marta Costa, a implementação do Plano de Logística Sustentável e do Plano de Gestão de Pessoas representa um avanço significativo para a Secretaria. “Com essas iniciativas, buscamos modernizar a administração pública e oferecer aos servidores melhores condições de trabalho, impactando diretamente a qualidade do ensino no estado,” destacou.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Cléber Souza

Secom - Governo de Rondônia