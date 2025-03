Programa Invest Municípios capacita agentes municipais para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento local

Asegunda turma do curso de atração de investimentos para agentes municipais abre oficialmente aberta nesta segunda-feira (31), consolidando mais uma iniciativa do governo de Rondônia para fortalecer a economia dos municípios. A capacitação, que integra o Programa Invest Municípios, é promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da coordenadoria Invest Rondônia, e visa qualificar servidores municipais para tornar as cidades mais competitivas na captação de novos negócios.

O curso, exclusivo para servidores públicos municipais, terá duração de três meses, combinando módulos presenciais e online. O conteúdo programático abrange desde a análise de indicadores de impacto econômico até estratégias para a prospecção de investimentos. Além disso, terão palestras complementares em que serão explorados temas fundamentais como incentivos fiscais, infraestrutura energética, regulamentação da Lei de Liberdade Econômica do Estado, licenciamento ambiental, capacidade produtiva, entre outras.

CAPACITAÇÃO COMO PILAR DO DESENVOLVIMENTO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, a política municipalista do governo do estado tem sido aplicada de maneira prática por meio de ações como essa. “Nosso compromisso é oferecer suporte real às prefeituras, capacitando gestores e servidores para que cada cidade tenha autonomia e competitividade na atração de investimentos. Estamos preparando Rondônia para um futuro promissor, e os municípios são parte fundamental desse processo”.

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves enfatizou que, iniciativas como essa é de suma importância para o crescimento sustentável dos municípios. Cada investimento que chega ao estado se instala em uma cidade, e é essencial que as prefeituras estejam preparadas tecnicamente para acolher esses empreendimentos. “Quando isso acontece, o desenvolvimento econômico se torna uma realidade concreta, gerando emprego, renda e qualidade de vida para a população.”

PARCERIAS E COLABORAÇÃO

A abertura do curso, que acontece nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril, contará com a participação de importantes parceiros institucionais, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RO), a Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), a Empresa de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia, a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e a Junta Comercial de Rondônia (Jucer). Esses parceiros contribuirão com apresentações técnicas sobre temas estratégicos para o fortalecimento do ambiente de negócios nos municípios.

COMO PARTICIPAR

Os municípios interessados em aderir ao Programa Invest Municípios devem procurar o gabinete da prefeitura de seus respectivos municípios para obter mais informações sobre como participar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo de adesão, ou buscar o apoio da Sedec através do número (69) 3212-9906.

A etapa online do curso terá início no dia 15 de abril, e as inscrições estão abertas por meio do link: https://wkf.ms/3PL9gaK .

Com essa iniciativa, o governo de Rondônia reforça seu compromisso com a qualificação técnica das gestões municipais, garantindo que os municípios estejam preparados para aproveitar oportunidades de investimento, fortalecer suas economias e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos.

Fonte

Texto: Bruna Felipe

Fotos: Bruna Felipe

Secom - Governo de Rondônia