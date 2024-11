SP supera número de empresas abertas em 2023 e alcança oitavo recorde do ano

O estado de São Paulo continua a registrar números históricos no empreendedorismo, com resultados expressivos de novas constituições e saldo positivo de empresas abertas. Desta vez, o estado alcançou a marca de 309.934 novas empresas, entre janeiro e outubro, superando o total de todo o ano 2023, que já havia sido um ano de destaque, com 307.326 negócios constituídos, segundo a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), órgão responsável pelos registros mercantis e ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Outubro ainda trouxe três grandes destaques: o maior número de aberturas mensais da série histórica, com 35.406 novas empresas; o maior saldo líquido mensal, com 23.059 empresas; e o maior saldo líquido acumulado em 2024, de 186.247, superando o recorde anual anterior de 2023, que era de 177.628.

Leia a reportagem completa na Agência SP