Tatuzão da Linha 6-Laranja chega à Estação Maristela, zona norte de SP

O Tatuzão Norte, que opera nas obras de implantação da Linha 6-Laranja, chegou à Estação Maristela na tarde de terça-feira (12). A estação é a penúltima do ramal, localizado na zona norte da capital. O equipamento, após as devidas manutenções, seguirá para a última estação, Brasilândia , que já possui o túnel interligado com o Pátio Morro Grande, responsável pelas manobras e manutenção dos futuros trens da linha.

A Estação Maristela está localizada no Jardim Maristela e terá terminal de ônibus interligado ao metrô. O ponto de parada também estará ao lado do Hospital Municipal da Brasilândia, uma das referências em saúde na região.

