DF aguarda perícia para confirmar nome de suspeito de atentado

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, aguarda a perícia do corpo do homem que detonou explosivo , nesta quarta-feira (13), diante da sede do Supremo Tribunal Federal, para confirmar a identidade do autor do ataque .

A perícia do Instituto Médico Legal só ocorrerá após a conclusão da varredura, feita por cães e robôs, para verificar a existência de outros artefatos junto ao corpo.

Em coletiva à imprensa, a governadora detalhou que a detonação dos explosivos que estavam com o homem ocorreu às 19h30, após explosão de artefatos de um carro estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, próximo ao STF.

A Polícia Civil do Distrito Federal ainda desconhece o tipo de artefato e a carga utilizada na detonação. O caso está sendo acompanhado pela 5ª Delegacia de Polícia, próxima ao Eixo Monumental, na Asa Norte. Uma testemunha prestou esclarecimentos.

"O corpo ainda não foi periciado, por isso não tem como confirmar a identidade dele", disse a governadora interina, em entrevista coletiva no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal.

As informações foram prestadas em entrevista coletiva no Palácio do Buriti, sede do GDF. Em mais de um momento da conversa com os jornalistas, a governadora salientou que “Brasília tem comando e segurança.”

O governador Ibaneis Rocha está de licença oficial em Roma, na Itália. Nas redes sociais, classificou de "muito grave" o ocorrido. "Todas as unidades de segurança e de inteligência do Governo do Distrito Federal estão orientadas a agir com rigor e celeridade para identificar o autor ou autores, bem como a motivação para esses ataques. Minha total solidariedade às autoridades e servidores dos três poderes, desejando que a segurança de todos seja prontamente restabelecida".