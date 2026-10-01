Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026

O mês de outubro de 2026, que terá o primeiro e o segundo turnos das eleições gerais, também é marcado por campanhas, feriados, pela memória de figuras da cultura e por fatos marcantes da história do Brasil e do mundo.

A campanha mais marcante do ano

Tradicionalmente, outubro começa pelo Outubro Rosa , movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A campanha, que pode ser considerada uma das mais bem-sucedidas dentre as que citam "meses e cores", busca ampliar o acesso à informação, estimular a prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Presente nos meses de outubro desde 1986 nos Estados Unidos, a campanha é adotada no Brasil desde 2002. Neste conteúdo, o História Hoje, da Radioagência Nacional, explica a origem e a importância do Outubro Rosa .

Mês tem feriado nacional e feriado escolar

Outubro tem, no dia 12, o seu único feriado nacional. A data, que cai em uma segunda-feira neste ano, é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil . A efeméride está ligada à história da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada no rio Paraíba do Sul , no século XVIII, e carrega uma tradição religiosa que se consolidou ao longo dos séculos e transformou Aparecida em um dos principais destinos de peregrinação religiosa do país, como mostra a Radioagência Nacional .

Para as escolas, o mês também tem uma data especial: o Dia do Professor , celebrado em 15 de outubro. A data é dedicada aos profissionais responsáveis pela educação e pela formação de milhões de estudantes brasileiros e abre espaço para discussões sobre valorização profissional, condições de trabalho e os desafios da educação brasileira.

Em 2024, o programa Revista Brasil, da Rádio Nacional abordou o futuro da educação e o reconhecimento da profissão . A trajetória de uma educadora também foi lembrada em entrevista de 2022 sobre a carreira , no programa Cultura Ativa.

Datas do mês

Em tempos de dados alarmantes sobre o feminicídio , o dia 10 de outubro é marcado pelo Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher .

A história da mobilização, que chama a atenção para a necessidade de prevenção, enfrentamento da violência e proteção das vítimas, foi contada pela Agência Brasil em 2020 . O tema também foi abordado pelo Repórter Brasil, da TV Brasil , em 2022.

Também em 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças . A data se tornou uma das principais celebrações dedicadas ao público infantil no Brasil e também ganhou forte presença no comércio. A Agência Brasil já contou como uma campanha de empresários ajudou a popularizar o Dia das Crianças . Já a Radioagência Nacional explicou a história da data .

Eleições 2026

Um dia antes do primeiro turno das eleições de 2026, o Brasil completa 30 anos do início da utilização da urna eletrônica nas eleições brasileiras . A adoção da tecnologia, em 3 de outubro de 1996, modificou o processo de votação e de apuração dos resultados eleitorais no país. Neste ano, a Agência Brasil explica como a urna eletrônica funciona e contribui para o processo eleitoral brasileiro .

Ainda sobre o tema, o podcast Crianças Sabidas fez uma temporada com quatro episódios com informações sobre as Eleições Gerais 2026 .



Fatos históricos

Já o dia 23 de outubro é marcado pelos 120 anos do voo histórico do 14-Bis , realizado por Alberto Santos Dumont diante de uma comissão oficial em Paris, em 1906.

O feito, considerado um dos momentos mais importantes da história da aviação, deu origem ao Dia do Aviador .

Em 2021, a Radioagência Nacional relembrou a saga do voo do 14-Bis .

A TV Brasil também relembrou o primeiro voo do 14-Bis , em 2012:

A aviação também tem um episódio trágico que merece lembrança neste mês. Em 31 de outubro de 2026, completam-se 30 anos do acidente com o voo TAM 402 , que caiu no bairro do Jabaquara, em São Paulo, pouco depois de decolar do Aeroporto de Congonhas.

O acidente envolveu um Fokker 100 da TAM e entrou para a história da aviação brasileira. Em 2021, a Agência Brasil relembrou o acidente e seus 25 anos .

Figuras históricas da cultura

O mês também tem diversas lembranças relacionadas à cultura. O dia 11 de outubro é marcado pelos 30 anos da morte de Renato Russo , cantor e compositor fluminense e uma das figuras mais conhecidas do rock brasileiro.

Vocalista da Legião Urbana, Renato Russo deixou uma obra que permanece associada à música brasileira das décadas de 1980 e 1990. A Agência Brasil relembrou a trajetória do cantor em 2025. A Rádio Nacional também homenageou Renato Russo no ano passado, no programa Arte Clube.

Em 18 de outubro, a música internacional lembra os 100 anos do nascimento de Chuck Berry , cantor, compositor e guitarrista estadunidense considerado uma das figuras fundamentais da história do rock. A Rádio Nacional, no programa Alma Blues, também apresentou uma homenagem a Chuck Berry .

Para fechar a tríade de artistas, o dia 26 de outubro é marcado pelos 50 anos da morte de Di Cavalcanti , pintor modernista brasileiro que teve papel importante na arte nacional.

Di Cavalcanti participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e construiu uma trajetória marcada pela representação de temas brasileiros. A Radioagência Nacional relembrou a trajetória do artista em 2021.

A TV Brasil também apresentou a trajetória de Di Cavalcanti em 2016.

Datas da EBC

Para fechar, há duas celebrações relacionadas à Empresa Brasil de Comunicação. Em 11 de outubro, a Radioagência Nacional completa 22 anos. O serviço reúne e distribui conteúdo jornalístico em áudio para emissoras de rádio e outros veículos de comunicação.

No ano passado, a história da Radioagência Nacional foi contada pelo próprio veículo.

Neste ano, a história também foi lembrada em um episódio do especial de 90 anos da Rádio Nacional .

Para encerrar, o dia 24 de outubro marca os 19 anos da criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . A fundação também foi contada em um episódio do especial de 90 anos da Rádio Nacional .