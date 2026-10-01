Quinta, 01 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
27°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,18

Euro

R$ 5,87

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeCitação de jurisprudência inventada por IA pode gerar multasCidadesAcolhe Mulher facilita primeiro contato com a rede de proteçãoGeralHoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026JustiçaVoto em candidato irregular pode ser anulado, mesmo com nome na urnaEconomiaLiberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde
Dólar comercial R$ 5,18 +0,03%
Euro R$ 5,87 ++0,04%
Bitcoin R$ 461.221,79 ++0,30%
Bovespa 186.340,45 pontos +1.37%
Economia Economia

Liberação de R$ 1,88 bi beneficia ministérios das Cidades e da Saúde

Decreto descongela R$ 461,2 mi de emendas parlamentares

01/10/2026 07h30
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os ministérios das Cidades e da Saúde foram as pastas beneficiadas pela liberação de R$ 1,88 bilhão do Orçamento de 2026, anunciou na noite dessa quarta-feira (30) o Ministério do Planejamento e Orçamento.

A pasta das Cidades teve R$ 1,46 bilhão liberados. Para a Saúde, o descongelamento ficou em R$ 41,9 milhões.

Os novos limites de gastos constam do decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União , com os novos valores detalhados dos bloqueios e contingenciamento por ministérios e por órgãos. Pela legislação, o decreto sai seis dias após o envio ao Congresso Nacional do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento.

Segundo o decreto, dos R$ 1,881 bilhões liberados no último dia 24, R$ 1,507 bilhões virão do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 461,2 milhões de emendas parlamentares.

No entanto, os demais Poderes – Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União – tiveram R$ 86,2 milhões contingenciados.

Os ministérios e demais órgãos federais têm até 7 de outubro para detalhar os programas que terão mais recursos.

A última edição do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas reduziu de R$ 17,937 bilhões para R$ 16,056 bilhões o volume bloqueado no Orçamento de 2026.

Emendas parlamentares

Mesmo com a liberação de recursos, continuam congelados R$ 3,304 bilhões em emendas parlamentares de bancada, recursos indicados por deputados e senadores para obras e projetos nos estados.

Nesse caso, será aplicada a Lei Complementar 210/2024 , aprovada para regulamentar a execução das emendas parlamentares e ampliar a transparência desses recursos.

Pela lei complementar, as emendas são bloqueadas ou desbloqueadas até a mesma proporção aplicada às demais despesas discricionárias, para cumprir as metas fiscais . No entanto, o Congresso poderá definir as prioridades quando houver necessidade de bloqueio ou contingenciamento, indicando quais programações terão os recursos preservados e quais serão afetadas pelos cortes, dentro dos limites definidos pelo governo.

Faseamento

Além dos bloqueios, o governo está utilizando o chamado faseamento de empenho. O mecanismo não corta recursos, mas limita temporariamente a velocidade com que os órgãos podem assumir novos compromissos financeiros.

A medida funciona como um controle de fluxo de caixa. Se a arrecadação ficar abaixo do esperado, o governo evita empenhar (autorizar o gasto de) recursos antes de confirmar a entrada das receitas.

A restrição de empenho está prevista em R$ 24,058 bilhões até novembro. O valor sujeito a esse controle cai para zero em dezembro.

Ao somar o total congelado (contingenciado e bloqueado) apenas para o Poder Executivo, a restrição chega a R$ 40,028 bilhões até novembro, antes de cair para R$ 15.969 bilhões em dezembro.

Tipos de despesa

O arcabouço fiscal em vigor divide os recursos congelados em dois tipos: o contingenciamento e o bloqueio.

As duas medidas restringem a execução de despesas, mas são acionadas por razões diferentes:

Bloqueio: ocorre quando há aumento ou risco de aumento das despesas obrigatórias e é necessário respeitar o limite de gastos do arcabouço fiscal.

Contingenciamento: é adotado quando a estimativa de receitas cai e é necessário preservar o cumprimento da meta de resultado primário.

Os dois podem ocorrer simultaneamente, como aconteceu no quarto bimestre de 2026.

No caso atual, a redução do bloqueio foi parcialmente compensada pelo novo contingenciamento, mantendo em R$ 16,1 bilhões o total de despesas sob contenção.

Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê resultado primário zero (nem déficit, nem superávit), com uma margem de tolerância de até R$ 31 bilhões para mais ou para menos.

Neste ano, o governo federal não contingenciou o Orçamento, porque prevê déficit primário (economia de recursos para pagar os juros da dívida pública) de R$ 13,6 bilhões, se excluídos precatórios e alguns gastos com saúde, educação e defesa. Se incluir os gastos fora do marco fiscal, o resultado ficará negativo em R$ 80,9 bilhões.

Para 2026, o marco fiscal limita o crescimento das despesas a 2,5% acima da inflação do ano anterior.

Detalhamento

Na divisão por tipo de despesa, a distribuição dos recursos desbloqueados é a seguinte:

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Economia Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir desta quinta
Economia Termina nesta quarta prazo para pedir dinheiro do fundo PIS/Pasep
Economia Contas públicas têm déficit de R$ 10 bilhões em agosto
Economia Produção de leite bate recorde mesmo com redução de vacas ordenhadas
Economia Receita paga nesta quarta lote da malha fina do Imposto de Renda
Economia Beneficiários com NIS de final 0 recebem Bolsa Família de setembro
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
27°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 38°

30° Sensação
2.06 km/h Vento
78% Umidade do ar
100% (2.41mm) Chance de chuva
Amanhã (02/10)

Mín. 23° Máx. 42°

Chuvas esparsas
Sábado (03/10)

Mín. 23° Máx. 41°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 4 dias atrás Nova pesquisa Veritá deste sábado mostra Marcos Rogério com 51,5% dos votos válidos
3
Política - Há 6 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
4
Política - Há 5 dias atrás Michelle Bolsonaro declara apoio a Magna dos Anjos para deputada estadual e destaca fé, valores cristãos e história de trabalho
5
Política - Há 6 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias