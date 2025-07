Olimpíada de Empreendedorismo recebe inscrições até sexta-feira (1º)

Estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e dos cursos de pós-graduação do Centro Paula Souza (CPS), além de outras instituições de Ensino Superior brasileiras ou estrangeiras, podem se inscrever até esta sexta-feira (1º), na 12ª edição da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU). As inscrições estão disponíveis gratuitamente no site do Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás (CEI/UFG): cei.ufg.br .

As equipes devem selecionar uma das duas categorias da competição: Negócio Inovador, para produtos ou processos com fins lucrativos; e Negócio de Impacto Socioambiental (NIS), para ideias com potencial de impacto socioambiental e sustentável. Além disso, é importante destacar que as ideias de NIS devem atender a pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os primeiros colocados de cada categoria receberão R$ 12 mil. Para os segundos e terceiros colocados, os prêmios serão de R$ 9 mil e R$ 7 mil, respectivamente. Pelo segundo ano, a OEU concederá o Prêmio Diversidade e Inclusão Social (Prêmio DIS), no valor de R$ 5 mil, em reconhecimento às equipes que se destacam pela heterogeneidade, diversidade e inclusão social.

Serviço

Evento: 12ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário

Inscrições: até 1º de agosto, pelo site cei.ufg.br

Quem pode participar: estudantes de graduação ou pós-graduação de todo o país ou do exterior

Total em prêmios: R$ 61 mil

Mais informações pelo link: cei.ufg.br