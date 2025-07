Simulado na travessia Santos-Guarujá testa resposta a vazamento de óleo no mar

A ação atende às exigências da Licença Ambiental de Operação da Cetesb e uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e não envolveu risco real de vazamento

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) realizou nesta quarta-feira (30) um simulado de emergência ambiental na travessia entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. O treinamento, que faz parte do Plano de Emergência Individual (PEI), testou a capacidade de resposta a um possível vazamento de óleo sem representar riscos ao meio ambiente.

A ação atende às exigências da Licença Ambiental de Operação da Cetesb e uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e não envolveu risco real de vazamento, pois como objetivo reforçar a capacidade de resposta rápida a incidentes com óleo no mar. Cetesb e Ibama participaram da ação.

O exercício simulou um vazamento de diesel marítimo durante o abastecimento de um ferryboat atracado no píer do estaleiro. A ocorrência fictícia foi prontamente comunicada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) às equipes da Companhia responsáveis pelo PEI e aos órgãos competentes: Corpo de Bombeiros , Capitania dos Portos, Autoridade Portuária de Santos (APS) e Cetesb.

Materiais flutuantes foram utilizados para simular o óleo. O “vazamento” foi contido com 100 metros de barreiras de contenção, evitando que o material fictício atingisse áreas ambientais sensíveis, como mangues e praias da região. Em seguida, as equipes usaram rolos absorventes para simular a remoção dos contaminantes da água, para destinação ambientalmente adequada, conforme previsto em protocolo.

Todo o equipamento empregado pertence à Coordenadoria de Travessias e está estrategicamente armazenado no estaleiro para pronta utilização. Como precaução, rolos absorventes também foram posicionados nas pedras ao redor do estaleiro, habitat de diversas espécies marinhas.

A operação da Travessia Santos/Guarujá transcorreu normalmente durante o exercício.