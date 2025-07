Jornada do Patrimônio, cinema ao ar livre: veja os destaques da agenda cultural de SP

Para 40 cidades, a Jornada do Patrimônio leva diversas atividades de valorização do patrimônio histórico ferroviário

As ferrovias foram fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo e, por isso, são o tema da Jornada do Patrimônio 2025, um dos destaques da programação da semana da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Além do grande evento, a agenda cultural da semana inclui cinema ao ar livre, espetáculos de dança e shows. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP , a plataforma colaborativa do Governo de SP.



Para 40 cidades, a Jornada do Patrimônio leva diversas atividades de valorização do patrimônio histórico ferroviário, incluindo show de Fabiana Cozza em Mogi das Cruzes, apresentações de cultura popular, intervenções artísticas e teatrais, atrações circenses, oficinas e, claro, visitas guiadas aos bens culturais e históricos. O evento acontece entre os dias 1º e 3 de agosto.



Na capital paulista, a Estação Motiva Cultural recebe show de Fabiana Cozza com João Camarero em homenagem ao violonista Baden Powell, nos dias 5 e 9. No Teatro Sérgio Cardoso, a Focus Cia de Dança apresenta, a partir desta quinta-feira, o espetáculo “Entre a Pele e a Alma”. E no Edifício Oswald de Andrade, os cinéfilos têm a chance de assistir a “Cantando na Chuva”, de Gene Kelly e Stanley Donen, com sessão ao ar livre.



Confira os destaques da semana:



Jornada do Patrimônio 2025 chega a 40 municípios

Onde? Diversos espaços.

Diversos espaços. Quando? De 1º a 3 de agosto. Consultar cada programação no site.

Em sua 6ª edição, a Jornada do Patrimônio chega a 40 municípios do estado de São Paulo, com o tema “ferrovias” e ações e atrações culturais voltadas à valorização do patrimônio ferroviário. Participam desta edição os municípios de Araçatuba, Araraquara, Ariranha, Bauru, Bebedouro, Bocaina, Boituva, Botucatu, Brotas, Campinas, Cerquilho, Cosmorama, Cruzeiro, Dois Córregos, Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Guaratinguetá, Hortolândia, Indaiatuba, Irapuru, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Mogi das Cruzes, Natividade da Serra, Piquete, Piraju, Presidente Epitácio, Rafard, Registro, Santa Cruz das Palmeiras, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Simão, Teodoro Sampaio e Valinhos.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Cinema ao ar livre na Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo. Quando? De 1º a 29 de agosto. Sextas-feiras, às 19h.

No mês de agosto, todas as sextas-feiras, o Edifício Oswald de Andrade promove sessão de cinema com clássicos ao ar livre. Nesta sexta, é exibido “Cantando na Chuva”, de Gene Kelly e Stanley Donen, com o apoio do Institut Français. Nas próximas sessões, são exibidos “Os Guarda-Chuvas do Amor” (dia 15), de Jacques Demy, com apoio do Institut Français, “O Mágico de Oz” (dia 22), de Victor Fleming, e “Fantasia” (dia 29), de Ben Sharpsteen e James Algar.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre.

Estação Motiva Cultural recebe Fabiana Cozza e João Camarero

Onde? Estação Motiva Cultural. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Estação Motiva Cultural. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo. Quando? Dias 5 e 9 de agosto. Terça e sábado, às 20h30.

O violonista e compositor carioca Baden Powell é homenageado com show intimista na Estação Motiva Cultural, com a cantora Fabiana Cozza e o violinista João Camarero.

R$ 40 (meia) a R$ 100 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações .

“Entre a Pele e a Alma” no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? T eatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

eatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo. Quando? De 31 de julho a 3 de agosto. Quinta a sábado, às 20h. Domingo às 19h.

A Focus Cia de Dança apresenta, a partir desta quinta-feira, o espetáculo “Entre a Pele e a Alma” no Teatro Sérgio Cardoso. A montagem marca os 30 anos de carreira do diretor e coreógrafo Alex Neoral e tem como tema a valorização do corpo através da história. Entre as inspirações estão a obra do cantor Ney Matogrosso e pintura “O Jardim das Delícias Terrenas”, de Bosch.

R$ 20 (meia) a R$ 50 (inteira)

Classificação: 14 anos.

Mais informações .

Museu de Arte Sacra celebra 55 anos com exposição

Onde? Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo, São Paulo.

Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo, São Paulo. Quando? Até 9 de novembro. Terça a domingo, das 9h às 17h.

Em cartaz até novembro, a exposição “MAS 55 Anos – Dentro e Fora dos Muros da Luz” celebra a história e a atuação do Museu de Arte Sacra, evidenciando obras que foram objeto de pesquisa, conservação e mediação cultural.

R$ 3 (meia) e R$ 6 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Curso ensina a estruturar narrativa para roteiros

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo. Quando? De 6 a 25 de agosto. Segunda e quarta, às 19h.

Para escrever roteiros de filmes e séries, é necessário não apenas o domínio das técnicas de escrita e uma boa ideia, mas também saber estruturar a sua narrativa. O curso “Anatomia de uma história”, por meio de nove aulas, traça um panorama para destrinchar técnicas, arquétipos narrativos, arco de personagem e estratégias narrativas, entre outros.

R$ 300.

Classificação: 18 anos.

Mais informações .

Jogos de tabuleiro na Biblioteca Parque Villa Lobos

Onde? Biblioteca Parque Villa Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Biblioteca Parque Villa Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo. Quando? Até 20 de dezembro. Sábados, das 11h às 17h.

A diversão está garantida na Biblioteca Parque Villa Lobos. Todos os sábados, o espaço recebe o público para rodadas dos mais diversos jogos de tabuleiro. Os participantes podem experimentar e se divertir com jogos longos, jogos de média e curta duração, party games e RPG (Role-Playing Game), além de testar novos jogos no Deck.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

“Olokum: quando o mar vira revolta” nas Fábricas de Cultura

Onde? Fábrica de Cultura de Diadema. R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema. Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. R. Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Fábrica de Cultura Jaçanã. R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo.

Fábrica de Cultura de Diadema. R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema. Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. R. Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Fábrica de Cultura Jaçanã. R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo. Quando? De 6 a 8 de agosto. Diadema: quarta-feira, às 14h. Vila Nova Cachoeirinha: quinta-feira, às 14h. Jaçanã: sexta-feira, às 14h.

A Cia. Kaçulas de Teatro leva o espetáculo “Olokum: quando o mar vira revolta” às Fábricas de Cultura Diadema, Vila Nova Cachoeirinha e Jaçanã. A trama conta a história de Olokum, que embarca em uma jornada de aventuras longe do povoado em que cresceu. A peça convida à reflexão sobre a preservação do meio ambiente.

São Paulo Companhia de Dança em São Caetano do Sul

Onde? Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho. Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Santa Maria, São Caetano do Sul.

Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho. Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Santa Maria, São Caetano do Sul. Quando? Dia 1º de agosto. Sexta-feira, às 20h.

Integrando o 25º Festival de Dança de São Caetano do Sul, a São Paulo Companhia de Dança faz única apresentação na cidade, com entrada gratuita. No programa, O Lago dos Cisnes – II Ato, de Mario Galizzi, a partir da obra de Marius Petipa (1818–1910) e Lev Ivanov (1834–1901), e Casa Flutuante, de Beatriz Hack.

Entrada Gratuita (retirar no site)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Jogos educativos no Museu Felícia Leirner

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Quando? Até 28 de agosto. Quinta e sexta, das 9h às 17h.

O Museu Felícia Leirner apresenta diversos jogos educativos para as crianças: “Quebra-cabeça das Obras de Felícia”, “Dominó de Esculturas” e “Jogo da Memória Musical” são algumas opções, criadas pelo educativo do Museu, disponíveis para entreter as crianças.