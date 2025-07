Santos e Praia Grande fazem dobradinha nos Jogos Regionais

A etapa da 1ª Região Esportiva dos Jogos Regionais aconteceu em São Bernardo do Campo, mas quem se sentiu completamente em casa foi a Baixada Santista. Santos e Praia Grande, na sequência, ocuparam as duas primeiras posições da competição.

Sem conquistar um título dos Regionais desde 2022, Santos venceu 31 disputas em jogo – segundo maior número da competição, atrás somente de São José dos Campos, que ganhou 32 -, somou 360 pontos e fechou sua participação na liderança da classificação geral. Praia Grande brilhou também e ficou na segunda colocação, com 291 pontos.

“Os pilares de trabalho de Santos para estar sempre forte nas competições é o alinhamento, a estratégia e, sobretudo, o comprometimento das equipes que temos. Nosso desempenho nos Jogos Regionais foi excelente. Não foi uma vitória conquistada, foi construída”, diz Fred Monteiro, diretor presidente da Fundação Pró Esporte de Santos (Fupes), órgão da Prefeitura de Santos que cuida do esporte de alto rendimento da cidade.

Mas nem só de Santos e Praia Grande a Baixada viveu nestes Jogos Regionais. Outros três municípios da região apareceram no top-10: Guarujá, sexto lugar, com 123 pontos, Mongaguá, sétimo, com 100 pontos, e Bertioga, oitavo, com 67 pontos.

A 67ª edição dos Jogos Regionais aconteceu em julho e reuniu mais de 29 mil atletas nas oito regiões esportivas do estado, que competiram nas categorias sub-21 e livre. Os atletas e equipes campeões e vice-campeões se classificaram para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”.