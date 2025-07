Licenciamento 2025: prazo para veículos com placas final 1 e 2 termina nesta quinta-feira (31)

Termina nesta quinta-feira (31) o prazo para pagar o licenciamento de veículos cadastrados no estado de São Paulo com placas final 1 e 2. O calendário de pagamentos termina em dezembro – confira o cronograma completo abaixo.

Já o prazo do licenciamento de 2025 começa nesta sexta-feira (1) para veículos com placas de final 3 e 4. O débito deve ser quitado sempre até o final do mês.

De acordo com o Detran-SP, 46,6% dos veículos registrados no estado já fizeram o licenciamento até junho – 9,8 milhões do total de 21 milhões.

Para fazer o licenciamento é necessário quitar antes o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas de trânsito. A taxa do licenciamento é de R$ 167,74.

O cronograma, definido pela Portaria nº 17/2023, estipulou prazo diferente para os veículos de carga (caminhão e trator), de setembro a dezembro. Veja o calendário completo do licenciamento abaixo:

Calendário de veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque:

Julho: placas com finais 1 e 2

placas com finais 1 e 2 Agosto: placas com finais 3 e 4

placas com finais 3 e 4 Setembro: placas com finais 5 e 6

placas com finais 5 e 6 Outubro: placas com finais 7 e 8

placas com finais 7 e 8 Novembro: placas com final 9

placas com final 9 Dezembro: placas com final 0

Veículos registrados como caminhão e trator:

Setembro: placas com finais 1 e 2

placas com finais 1 e 2 Outubro: placas com finais 3, 4 e 5

placas com finais 3, 4 e 5 Novembro: placas com finais 6, 7 e 8

placas com finais 6, 7 e 8 Dezembro: placas com finais 9 e 0

Como fazer o licenciamento

Para realizar o licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e pagar a taxa em um dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander), via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Após o pagamento, o condutor deve baixar ou imprimir em papel sulfite comum o documento digital atualizado pelo portal do Detran-SP ( detran.sp.gov.br ), do Poupatempo ( poupatempo.sp.gov.br ) ou da Senatran ( portalservicos.senatran.serpro.gov.br ), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento pode ser salvo no celular do motorista ou guardado em formato de papel.

Recolhimento e liberação do veículo

A condução de veículo não licenciado teve sido a segunda maior causa de multa de trânsito em 2024 no estado, segundo o Detran-SP. A infração, considerada gravíssima, é punida com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo a pátio, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para recuperar o veículo, o proprietário deverá pagar todas as dívidas pendentes, assim como o valor da remoção e estadia no pátio.

O Detran-SP implantou a LIVE (Liberação Instantânea de Veículos), novo serviço online disponível no site do departamento que libera o veículo de maneira imediata – o cidadão pode solicitar a liberação assim que o veículo chega ao pátio, com o ofício de liberação digital expedido pelo Detran após o pagamento das pendências.