Polícia Civil de SP fecha laboratório clandestino de produção de remédios para emagrecer

Denúncias anônimas levaram a Polícia Civil de São Paulo a fechar um local que era usado para fabricar ilegalmente remédios para emagrecer. A ação aconteceu em um condomínio comercial no bairro Jardim, em Santo André, no ABC Paulista, na quarta-feira (30).

De acordo com o 4° Distrito Policial do município, a empresa estaria importando substâncias para manipular remédios clandestinamente.

Durante as buscas, os agentes encontraram no local insumos usados em medicamentos para tratar diabetes, além de centenas de seringas, canetas aplicadoras de insulina, ampolas, frascos, tubos e outros itens. Também havia instruções de como manipular as substâncias e documentos com nome de clientes.

Foto: Reprodução/Secom SP

Nas embalagens, havia a identificação de uma distribuidora de produtos farmacêuticos americana, única aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outras agências reguladoras para fornecer medicamentos à base de tirzepatida, usado no tratamento de diabetes. No entanto, conforme a polícia, a suspeita é de que a substância era proveniente do Paraguai.

Além dos insumos e embalagens, a equipe ainda apreendeu três notebooks e cinco celulares no local.

Um dos responsáveis pela empresa de 69 anos foi encaminhado ao 4° DP, onde permaneceu preso por adulteração de produtos terapêuticos e medicinais. As investigações para identificar os demais envolvidos no esquema criminoso prosseguem.