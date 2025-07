Governo de SP recebe credenciamento de instituições de equoterapia

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) informa que continuam abertas as inscrições para o credenciamento de instituições especializadas na prestação de serviços de equoterapia. O edital de chamamento público foi retificado e segue disponível no site da SEDPcD, por tempo indeterminado.

A equoterapia é reconhecida como um recurso terapêutico eficaz no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional de pessoas com deficiência. Deste modo, a iniciativa visa ampliar o acesso a terapias complementares de qualidade, com foco na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento integral de pessoas com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA), que vêm apresentando experiências positivas em equoterapia, a exemplo do serviço já prestado pela SEDPcD no Parque da Água Branca, na capital paulista.

Com o objetivo de suprir a demanda por esse tipo de terapia, a SEDPcD visa selecionar instituições aptas a oferecer atendimentos de equoterapia voltados à habilitação, reabilitação e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência que cubram todo o estado.

O credenciamento está aberto para as instituições dos 645 municípios paulistas, divididos em 8 macrorregiões. O programa visa atender crianças e jovens com deficiência, de 3 a 18 anos, por meio de parcerias formalizadas com entidades que se credenciarem. Serão, no total, 19.200 sessões de 45 minutos cada. Os valores das parcerias dependerão da área atendida pela ação.

As instituições interessadas devem seguir as diretrizes estabelecidas no edital e apresentar a documentação exigida. Mais informações e o edital completo estão disponíveis neste link .

Serviço

Credenciamento Equoterapia – SEDPcD

Acesse o edital clicando aqui

Entrega de documentos:

E-mail: [email protected] com o assunto “Credenciamento Equoterapia – SDPD”

Dúvidas e informações: (11) 5212-3700 ou [email protected]