Poupatempo arrecada mais de 4,6 mil peças para a Campanha do Agasalho 2025

Desde junho deste ano, o Poupatempo já recebeu 4.680 peças em mais de 240 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. A Campanha do Agasalho é uma iniciativa solidária promovida pelo Governo do Estado e coordenada pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP) para arrecadar e distribuir roupas, cobertores e outros itens de inverno. O foco da campanha é proteger e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente nos dias mais frios.

Como doar?

As doações continuam abertas! A população pode doar itens de inverno como roupas, meias, toucas, cachecóis e cobertores, desde que estejam em bom estado de conservação (peças rasgadas, sujas ou danificadas não são adequadas para a distribuição). As peças podem ser entregues diretamente nas unidades do Poupatempo.

Também é possível contribuir com doações em dinheiro para a compra de cobertores. As transferências podem ser feitas pelo Pix ([email protected]) ou na conta corrente nº 19.771-8, agência nº 1897-X (Banco do Brasil), CNPJ 44.111.698/0001-98.

Todas as informações estão disponíveis no site da campanha, desenvolvido pela Prodesp:

www.campanhadoagasalho.sp.gov.br