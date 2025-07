Bolsa Estágio: Educação de SP abre nova etapa de inscrições para estudantes do ensino técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu uma nova etapa de inscrições para estudantes do Ensino Técnico que querem concorrer a uma das vagas do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Essa nova fase é voltada a alunos que não fizeram o cadastro no primeiro semestre deste ano e estão matriculados na 2ª e 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de setembro.

Os estudantes inscritos no BEEM concorrem a vagas de estágio em empresas parceiras da Educação, com bolsas mensais que variam de R$422,03 a R$851,46, conforme o curso e a carga horária. Em todo o estado, 6.426 alunos já foram contratados como estagiários até o início desta semana , e a expectativa da Secretaria é alcançar 10 mil estudantes até o fim de 2025.

Para participar do BEEM, é preciso que o estudante:

Esteja matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio no itinerário formativo de Educação Técnica Profissional em um dos nove cursos oferecidos pela Educação nas escolas estaduais ou ainda dos cursos oferecidos no Senai ou Senac, em parceria com a Seduc-SP;

Ter completado 16 anos de idade;

Ter frequência escolar de 85% ou mais no semestre anterior;

Ter feito, no ano de 2024, o Provão Paulista Seriado; e

Possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física).

“O BEEM é destinado a todos os alunos da Educação Técnica Profissional da rede estadual de ensino. O estágio tem duração de seis meses e, ao final desse período, empresa e estudante podem decidir pela continuidade do vínculo, que pode se manter como estágio ou evoluir para uma vaga de jovem aprendiz ou emprego formal”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Os estudantes que passaram por todas as etapas de inscrição do edital anterior e mantiveram frequência igual ou superior a 85% no último semestre não precisam se cadastrar novamente e estão com seus dados registrados no banco de talentos do BEEM. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o caminho é a página oficial do programa, em https://lp-beem.ciee.org.br/estudante/lancamento .

O pagamento das bolsas é realizado pela Seduc-SP, que também garante o seguro contra acidentes pessoais para os estudantes.

Inscrições para empresas

A Secretaria da Educação também abriu uma nova etapa para inscrições de empresas. Aquelas que desejam aderir ao programa devem preencher o formulário de adesão até o dia 15 de setembro, em https://lp-beem.ciee.org.br/empresa .

As empresas interessadas em participar do programa precisam atender a alguns critérios:

Ter, ao menos, seis funcionários;

CNPJ ativo há, no mínimo, seis meses;

Estar localizada no estado de São Paulo;

Cumprir obrigações de Seguridade Social e Justiça do Trabalho;

Disponibilizar um ambiente seguro para o aprendizado;

Ter um supervisor qualificado para acompanhar os estagiários; e

Conceder auxílio-transporte suficiente para todo o percurso do estudante.

“As empresas podem recrutar estudantes para atuarem em áreas como logística, vendas, administração, tecnologia, saúde, turismo e agronegócio. Em todos esses segmentos, temos alunos aptos a assumir vagas de estágio”, finaliza Feder.