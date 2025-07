Com 3 mil inscrições gratuitas, Circuito Mais Mulher desembarca em Rio Preto

O Circuito Mais Mulher chega pela segunda vez consecutiva a São José do Rio Preto com caminhada de 3k e corridas de 5k e 10k. As inscrições abrem no dia 04 de agosto, às 10h, com três mil vagas gratuitas.

Realizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, o evento tem como objetivo promover a saúde e a autoestima da mulher. Em sua quarta edição, o Circuito já passou neste ano por Praia Grande, Presidente Prudente e Ribeirão Preto.

Em São José do Rio Preto a corrida acontece no dia 24 de agosto, às 8h. As atletas inscritas ganham um kit com gymsack, camiseta e viseira. No local da prova serão instaladas tendas com diversos serviços como massagem, aferição de pressão e glicemia, além de café da manhã.

No final do percurso ganham uma medalha, isotônico, frutas e água. As mulheres também poderão curtir o evento com uma aula de dança. Mais informações em www.circuitomaismulher.sp.gov.br.

As próximas etapas acontecerão em Bauru (28 de setembro), São Paulo (12 de outubro), São Sebastião (9 de novembro) e Araçatuba (8 de dezembro).